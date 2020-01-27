 Из-за землетрясения в Турции погибли не менее девяти человек | Новости из Германии о Европе | DW | 23.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Из-за землетрясения в Турции погибли не менее девяти человек

Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на турецко-иранской границе. Более 70 человек пострадали в обеих странах, не менее восьми из них находятся в тяжелом состоянии.

В турецкой провинции Ван после замлетрясения

В турецкой провинции Ван после замлетрясения

В результате землетрясения на востоке Турции погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu в воскресенье, 23 февраля, со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу. В числе погибших - по меньшей мере трое детей, еще 37 человек пострадали. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На иранской стороне в результате землетрясения травмы разной степени тяжести получили 25 человек.

Контекст

Спасатели в районе города Элязыг продолжают разгребать завалы в надежде обнаружить живыми двух пропавших без вести. (27.01.2020)

Власти в Тегеране пообещали оказать быструю помощь пострадавшим. (14.11.2017)

Землетрясение произошло на турецко-иранской границе утром в воскресенье по местному времени, эпицентр находился недалеко от иранской деревни Хабаш-е Оля, расположенной менее чем в 10 км от границы с Турцией. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла 5,7 балла. В нескольких населенных пунктах в Иране и Турции разрушены дома. Поиски людей под обломками продолжаются.

Турция и Иран расположены в активной сейсмической зоне. В январе в результате землетрясения на востоке Турции погибли более 40 человек.

Смотрите также:

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Десятки разрушенных домов

    19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

  • табличка тишина на месте разбора завалов

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Silencio! Тишина!

    После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

  • жители Мехико с ведрами и питьевой водой

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Горожане приходят на помощь

    В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

  • разрушенная школа в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Дети, погибшие за школьной партой

    В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

  • жители Мехико утешают друг друга после землетрясения

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Шок и утешение

    Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

  • раздача медикаментов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Пункты выдачи медикаментов

    По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

  • люди помогают при разюоре завалов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Разбор завалов общими усилиями

    Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

  • полуразрушенный дом в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Почти 250 погибших

    Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Вскоре после учений

    Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

  • спасатели у разрушенного здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Второе землетрясение за две недели

    По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.

    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


Смотреть видео 00:45

Новое землетрясение в Мексике

Контекст

Город в руинах: Мехико после землетрясения

Сильное землетрясение с эпицентром недалеко от мексиканской столицы унесло жизни около 250 человек. Последствия катастрофы в Мехико - в фотогалерее DW. (20.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Землетрясение в Италии: десятки погибших  

В Индонезии произошло мощное землетрясение  

Также по теме

Türkei | Bergungsarbeiten nach dem Erdbeben in Elazig

Жертвами землетрясения в Турции стали 39 человек 27.01.2020

Спасатели в районе города Элязыг продолжают разгребать завалы в надежде обнаружить живыми двух пропавших без вести.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein  

"Мы не смогли спасти всех": рассказ о том, как эвакуировали геев из Чечни  

Власти Италии ограничивают свободу передвижения из-за коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно