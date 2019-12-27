Из-за забастовки бортпроводников Germanwings отменены 170 авиарейсов

В ночь с 29 на 30 декабря бортпроводники Germanwings, дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, выйдут на 72-часовую забастовку. В связи со стачкой, организованной профсоюзом бортпроводников Ufo, были отменены более 170 рейсов, в основном внутри страны.

Сильнее всего забастовка затронула аэропорты Кельна, Мюнхена, Гамбурга и берлинский аэропорт Тегель. Стачка бортпроводников привела к отмене 15 процентов рейсов авиакомпании Eurowings, которая в 2015 году поглотила Germanwings. "Из запланированных на время стачки 1200 перелетов будут осуществлены более 1000", - заявила представительница Eurowings на запрос агентства dpa.

Администрация Germanwings обвинила Ufo в безответственной политике за счет "клиентов и сотрудников" и подвергла критике отказ пойти на мирное урегулирование конфликта. Нынешний спор с Ufo разразился из-за того, что в компании отклонили заявки одиннадцати сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день, отметили в Germanwings, добавив, что удовлетворить эти заявки было невозможно "по производственным причинам". В то же время в 2019 году около 800 бортпроводников смогли работать неполный рабочий день, заявил директор Germanwings Франческо Скиортино (Francesco Sciortino). "Устраивать трехдневную забастовку из-за одиннадцати частных случаев неоправданно", - подчеркнул Скиортино.

В свою очередь, профсоюз бортпроводников обвинил руководство компании в том, что они используют "вводящие в заблуждение уловки", пытаясь создать впечатление, что выполняют требования членов экипажа.

Спор профсоюза бортпроводников и Lufthansa

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 000 пассажиров.

Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении суточных и других выплат, а также об улучшениях условий труда. В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.

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