 Из Грозного в Панкисское ущелье: как живут беженцы из Чечни (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2019

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Мир

Из Грозного в Панкисское ущелье: как живут беженцы из Чечни (фотогалерея)

В Панкисском ущелье, его многие считают прибежищем исламских боевиков, живут беженцы из Чечни, спасавшиеся от войны. Сейчас в основном это женщины. Их жизнь в Панкиси - в галерее DW.

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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