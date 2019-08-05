Из Грозного в Панкисское ущелье: как живут беженцы из Чечни (фотогалерея)

В Панкисском ущелье, его многие считают прибежищем исламских боевиков, живут беженцы из Чечни, спасавшиеся от войны. Сейчас в основном это женщины. Их жизнь в Панкиси - в галерее DW.
Политически мотивированная преступность остается в ФРГ на высоком уровне. Но есть нюансы. Меньше стало нападений на беженцев, но больше антисемитских выходок и столкновений из-за конфликтов в других странах. (14.05.2019)
В странах Европейского Союза к беженцам из Чечни отношение неоднозначное. Но и традиции самих чеченцев порой затрудняют их адаптацию к жизни в новых условиях. (09.11.2018)
Откуда в Берлине и окрестностях столько чеченцев и как они пытаются адаптироваться в правовом государстве. (24.02.2019)
Сотрудники Берлинского центра психологической помощи политическим беженцам рассказали о причинах бегства жителей Чечни в Европу. (11.03.2019)