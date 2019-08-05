Из Грозного в Панкисское ущелье: как живут беженцы из Чечни (фотогалерея)

Новая древняя Грузия

Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...