 Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США

На следующий день после отказа Верховного суда Израиля в удовлетворении апелляции Алексея Буркова россиянин был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Посольство США в Израиле

Посольство США в Израиле

Несмотря на протесты Москвы, власти Израиля экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США, где его подозревают в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности. Экстрадиция совершена вечером в понедельник, 11 ноября, сообщают израильские СМИ, в частности, телеканал 12 News.

Адвокат Буркова Михаил Ирони подтвердил информацию об экстрадиции. Процесс выдачи США идет в настоящее время, сообщил он РИА "Новости" в ночь на 12 ноября.

10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции Амира Оханы о его выдаче Соединенным Штатам. Это решение было принято вопреки жалобам России после исчерпывающего и детального изучения обстоятельств дела, заявил Верховный суд.

Хакер Бурков и дело Наамы Иссахар

Москва ранее просила, чтобы Буркова вернули на родину. По данным СМИ, российские власти предлагали Израилю обменять хакера на израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в начале октября к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Контекст

Случаи, когда солидарность спасала от тюрьмы, не ограничиваются кейсом Голунова. Такая поддержка - едва ли не последняя надежда для тех в РФ, кого несправедливо преследуют, считает Александр Плющев. (17.09.2019)

В России заводят уголовные дела, связанные с ввозом в страну лекарств, в состав которых входят нарко- или психотропные вещества. Фигурантами становятся родители тяжелобольных детей. (16.08.2019)

Основанием для этого приговора, который целый ряд израильских политиков, включая президента страны Реувена Ривлина и премьера Биньямина Нетаньяху, посчитали чрезмерно суровым, стали 9,6 грамм гашиша, обнаруженные в рюкзаке Наамы Иссахар в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в апреле 2019 года, когда она совершала там пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. Семья Иссахар считает, что причиной столь строгого вердикта стало давление Москвы на Израиль с целью обмена Буркова.

Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Согласно имеющимся в распоряжении DW судебным документам по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, отбывающего в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт, Алексей Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных банковских карт Cardplanet.cc, а также форума для общения хакеров Direct Connection.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:00

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"  

Россия за решеткой: Комментарий уполномоченного по правам человека в РФ  

Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

Также по теме

Symbolbild Cyberkriminalität

В Израиле утвердили экстрадицию хакера Алексея Буркова в США 30.10.2019

Бурков обвиняется в США в киберпреступлениях. Ранее Москва предлагала Израилю обменять его на израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Symbolbild - Überwachung - Spionage

Израильтянку осудили за наркотики в РФ. При чем тут хакер Бурков? 18.10.2019

Приговоренная в РФ к 7,5 годам колонии израильтянка Наама Иссахар может иметь отношение к попыткам России вернуть хакера Алексея Буркова, считают эксперты.

Symbolbild Laptop, Hackerangriff, Cybercrime, Computerkriminalität, Datenschutz, russische Flagge auf Smartphone

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках 24.09.2019

Андрею Тюрину вменяется кража данных у более чем 80 млн клиентов JPMorgan Chase & Co. и других фининститутов. Он заключил сделку со следствием.

Реклама

Самые читаемые

Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова  

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

"Отряды самообороны" в Германии: от правых экстремистов до рокеров  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно