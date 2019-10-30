Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США

На следующий день после отказа Верховного суда Израиля в удовлетворении апелляции Алексея Буркова россиянин был экстрадирован в Соединенные Штаты.
Несмотря на протесты Москвы, власти Израиля экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США, где его подозревают в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности. Экстрадиция совершена вечером в понедельник, 11 ноября, сообщают израильские СМИ, в частности, телеканал 12 News.
Адвокат Буркова Михаил Ирони подтвердил информацию об экстрадиции. Процесс выдачи США идет в настоящее время, сообщил он РИА "Новости" в ночь на 12 ноября.
10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции Амира Оханы о его выдаче Соединенным Штатам. Это решение было принято вопреки жалобам России после исчерпывающего и детального изучения обстоятельств дела, заявил Верховный суд.
Хакер Бурков и дело Наамы Иссахар
Москва ранее просила, чтобы Буркова вернули на родину. По данным СМИ, российские власти предлагали Израилю обменять хакера на израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в начале октября к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.
Основанием для этого приговора, который целый ряд израильских политиков, включая президента страны Реувена Ривлина и премьера Биньямина Нетаньяху, посчитали чрезмерно суровым, стали 9,6 грамм гашиша, обнаруженные в рюкзаке Наамы Иссахар в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в апреле 2019 года, когда она совершала там пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. Семья Иссахар считает, что причиной столь строгого вердикта стало давление Москвы на Израиль с целью обмена Буркова.
Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Согласно имеющимся в распоряжении DW судебным документам по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, отбывающего в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт, Алексей Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных банковских карт Cardplanet.cc, а также форума для общения хакеров Direct Connection.
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