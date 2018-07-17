 Израиль ужесточил эмбарго в отношении сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2018

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Мир

Израиль ужесточил эмбарго в отношении сектора Газа

До 22 июля Израиль не будет пропускать в палестинский анклав поставки топлива. Зона рыболовства для сектора Газа в Средиземном море сокращена с шести до трех миль.

КПП Керем-Шалом

КПП "Керем-Шалом"

Власти Израиля временно прервали поставки топлива в сектор Газа в связи с непрекращающимися нападениями с территории палестинского анклава, закрыв КПП "Керем-Шалом" - единственный грузовой переход на границе с сектором Газа - для провоза газа и горючего. Решение принято в согласовании с армейским командованием и действует до 22 июля, сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман во вторник, 17 июля.

Только гуманитарные поставки

Гуманитарные поставки, включая медикаменты и продукты питания, будут пропускаться в сектор Газа после утверждения поставок на индивидуальной основе. Кроме того, Израиль вновь сократил зону рыболовства для сектора Газа в акватории Средиземного моря с шести до трех морских миль (в пересчете с более 11 км до менее 6 км).

Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение израильских властей "преступлением против человечности", грозящим "опасными последствиями".

Контекст

По информации агентства KNA, власти Египта в тот же день закрыли пограничный пункт Рафах. Решение принято по техническим причинам, указывается далее.

Обострение ситуации

За последние сутки палестинцы выпустили из сектора Газа по Израилю почти 200 ракет и мин. Кроме того, боевики продолжают направлять в сторону Израиля воздушные шары с зажигательной смесью и взрывными устройствами, вызывающие крупные пожары на юге страны.

15 июля палестинские группировки в секторе Газа атаковали Израиль, задействовав 100 ракет и минометы, в результате были ранены три человека в городе Сдерот. Израильская армия ответила самыми мощными с 2014 года воздушными ударами по целям движения ХАМАС.

Ситуация в регионе обострилась с конца марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные исламистским движением. При столкновениях протестующих с израильскими военными погибло 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля.

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