 Израиль сообщил о 150 запущенных из сектора Газа ракетах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2018

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Мир

Израиль сообщил о 150 запущенных из сектора Газа ракетах

Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по Израилю, а израильская авиация в ответ нанесла удары по целям в секторе Газа. В результате вспышки насилия погибли три человека, не менее девяти ранены.

Израильская противоракета в небе на границе Израиля и сектора Газа (фото из архива)

На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия. Палестинские боевики выпустили 150 ракет по израильской территории, сообщили в армии Израиля вечером в среду, 8 августа.

Контекст

Для палестинцев 15 мая - день катастрофы. После основания 14 мая 1948 года государства Израиль тысячи палестинцев бежали или были изгнаны с родных мест. DW о том, как они живут в Ливане. (15.05.2018)

25 ракет были перехвачены, большинство остальных снарядов упали на открытой местности, отмечается в сообщении. Часть ракет пришлась по городу Сдерот на юге Израиля. В результате ракетных ударов ранения получил один человек. Ответственность за атаку взяло на себя исламистское движение ХАМАС.

В ответ на атаку ХАМАС израильская авиация нанесла удары по 12 целям в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате авианалетов погибла беременная женщина и ее полуторагодовалая дочь, а также один член ХАМАС. Еще как минимум восемь человек были ранены.

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