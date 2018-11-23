 Израиль построит свой ″Северный поток″ к 2026 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2018

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Мир

Израиль построит свой "Северный поток" к 2026 году

Поставки израильского газа в Европу должны начаться к 2026 году, когда будет построен газопровод из Израиля через Кипр, Крит и Грецию до Италии. Стоимость его строительства оценивается примерно в 6 миллиардов евро.

Израильский нефтепровод

Израильский нефтепровод

Израиль намерен до конца 2025 года начать поставки газа в Европу по новому крупному газопроводу. Соответствующее соглашение с Грецией, Кипром и Италией должно быть подписано к февралю 2019 года, заявил в воскресенье, 25 ноября, министр энергетики страны Юваль Штайниц. По его словам, предполагаются также поставки газа с Кипра.

Министр отметил, что четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами ЕС, была дана положительная оценка проекта.

Контекст

Греция, Кипр, Египет и, возможно, Израиль намерены наладить сотрудничество по добыче газа. Месторождения углеводородов у кипрского побережья позволяют им строить такие планы. (11.11.2014)

Чрезвычайно выгодное географическое положение позволит обеспечить транзит азербайджанского, иракского, израильского, кипрского и даже российского голубого топлива. (02.12.2014)

По первоначальным подсчетам, строительство газопровода длиной 2100 километров обойдется примерно в 6 миллиардов евро. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от богатых месторождений Израиля до Кипра, а оттуда - до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Штайниц указал, что в течение года после официального подписания соглашения должен быть решен вопрос частного финансирования трубопровода. Прокладка займет еще 4-5 лет. "Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы", - поделился планами израильский министр.

По согласию всех четырех участников проекта к нему смогут присоединиться и другие страны, подчеркивают в израильском министерстве энергетики. Европейский Союз выделил на технико-экономическое обоснование и планирование 70 миллионов евро.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали в Европу был подписан министрами энергетики Израиля, Кипра и Греции, а также послом Италии на Кипре в декабре 2017 года. При подписании в Никосии присутствовал и комиссар ЕС по вопросам энергетики и защиты климата Мигель Ариас Каньете.

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    Автор: Андрей Гурков


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