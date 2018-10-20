 Израиль открывает границу с сектором Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2018

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Мир

Израиль открывает границу с сектором Газа

Министерство обороны Израиля откроет КПП "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Их закрывали после ракетных обстрелов из Газы.

КПП Керем-Шалом

КПП "Керем-Шалом"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил открыть контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Об этом сообщили в воскресенье, 21 октября, сразу несколько информационных агентств со ссылкой на заявление израильского министерства.

Контекст

Израиль отмежевывается от США и Западной Европы. Новых партнеров у него более чем достаточно, считает обозреватель FAZ Ханс-Кристиан Рёсслер. (22.08.2016)

В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось. Возобновление поставок топлива, которое было закуплено для Газы на деньги Катара, в министерстве обсудят позднее.

КПП "Керем-Шалом" используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП "Эрез" - для прохода людей. Израиль закрыл их 17 октября после ракетных обстрелов из Газы.

Ранее Израиль закрывал КПП "Эрез" с 5 по 13 сентября, а КПП "Керем-Шалом" - месяц до 15 августа, уточняет ТАСС.

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