 Израиль остановил еще одно идущее в сектор Газа судно | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2018

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Мир

Израиль остановил еще одно идущее в сектор Газа судно

Корабль добровольцев намеревался доставить жителям сектора Газа медикаменты. Активисты хотели прорвать морскую блокаду, установленную Израилем.

Корабль движения Свобода для Газы, июнь 2018 г.

Корабль движения "Свобода для Газы", июнь 2018 г.

Израильские военные в субботу, 4 августа остановили парусное судно с активистами, направляющимися в сектор Газа. По данным представителей армии, в лодке находились 12 человек из Германии, Испании, Швеции, Канады и Франции, которые намеревались нарушить морскую блокаду в Средиземном море. Как сообщили позднее иммиграционные власти Израиля, задержанные активисты находятся в камере предварительного заключения. В ближайшее время ожидается, что они вылетят в свои страны.

Контекст

Отношения Израиля и США станут "еще лучше", если удастся урегулировать ближневосточный конфликт, заявил американский президент в интервью израильскому изданию. (11.02.2018)

Россия намерена, используя Сирию, усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого ей необходимы хорошие отношения с Израилем и суннитскими странами, пишет обозреватель FAZ. (30.05.2018)

Судно движения в поддержку палестинцев "Freedom for Gaza" ("Свобода для Газы") шло под флагом Швеции. Как заявили активисты, они планировали отвезти медицинские товары жителям территории. Израиль ввел блокаду береговой полосы сектора Газа, обосновав это соображениями безопасности. Таким образом власти хотят предотвратить незаконные поставки оружия в сектор Газа.

В конце июля ВМС Израиля перехватили в Средиземном море еще одно судно пропалестинской "Флотилии свободы" с медикаментами на борту, пытавшееся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. На борту корабля "Аль-Ауды" ("Возвращение", al-Awda), входящей в состав флотилии, находились активисты, моряки и правозащитники, включая профессора Исмаила Наза, главу малайзийской кампании по бойкоту Израиля. Судно вышло из датского порта Копенгагена.

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