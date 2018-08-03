 Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2018

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Мир

Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений

Сооружения в море на границе с сектором Газа помешают проникнуть в Израиль военизированным формированиям палестинцев. Строительство завершится к концу года.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман (фото из архива)

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман

Министерство обороны Израиля опубликовало снимки морских заградительных сооружений на границе с сектором Газа. Глава министерства Авигдор Либерман в воскресенье, 5 августа, заявил в своем микроблоге Twitter об интенсивной работе по строительству заграждений.

Контекст

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Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

Возведение барьера, который включает в себя три уровня, началось в мае и должно завершиться к концу года. По словам Либермана, сооружение помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев.

Министр указал, что теперь радикальное движение ХАМАС потеряет еще одну стратегическую возможность. "Мы продолжим защищать израильтян силой и мудростью", - подчеркнул Либерман.

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