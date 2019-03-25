 Израиль нанес удары по 15 целям в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2019

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Мир

Израиль нанес удары по 15 целям в секторе Газа

В ответ на обстрел своей территории Израиль нанес удары по объектам боевиков ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада". ЕС потребовал немедленно прекратить ракетные обстрелы со стороны сектора Газа.

Обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа, 25 марта 2019 г.

Обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа, 25 марта 2019 г.

Израильские истребители нанесли удары по 15 целям на севере сектора Газа, в том числе по военным комплексам террористических организаций ХАМАС в Бейт-Хануне и "Палестинский исламский джихад" в Бейт-Лахии. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 26 марта.

В сообщении подчеркивается, что удары произведены в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа, ответственность за который лежит на ХАМАСе.

Вопреки объявленному перемирию

Накануне вечером ХАМАС заявил, что при посредничестве Египта достигнуто перемирие с Израилем. Израильские официальные лица это информацию не подтвердили. В то же время, по данным ЦАХАЛ, начиная с 22.00 25 марта по местному времени, по Израилю было выпущено 30 ракет.

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Новое резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после того, как 25 марта из сектора Газа был нанесен ракетный удар по предместьям Тель-Авива. Ракета угодила в жилой дом, ранения получили семеро израильтян, в том числе дети.  В ответ израильские военные обстреляли объекты палестинских боевиков.

ЕС потребовал от боевиков прекратить обстрелы

Заявив о своей приверженности безопасности Израиля, Европейский Союз потребовал немедленного прекращения ракетных ударов из сектора Газа и "любых других насильственных действий или провокаций со стороны палестинских боевиков".

14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным ЦАХАЛ, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа.

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