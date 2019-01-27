 Израиль нанес ракетный удар по иранским дронам в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

Израиль нанес ракетный удар по иранским дронам в Сирии

Удар по позициям в Сирии был нанесен в превентивных целях, чтобы предотвратить атаку дронами на Израиль, отметили израильские военные.

Полет ракеты

Израиль нанес ракетный удар по позициям в Сирии, чтобы уничтожить иранские дроны-убийцы. Об этом представитель израильской армии заявил в ночь на воскресенье, 25 августа.

Контекст

Чем объясняется призыв президента США Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и какие последствия он может иметь? DW собрала основные факты. (22.03.2019)

Россия, Тегеран и его союзники из движения "Хезболлах" долгое время выступали на стороне Башара Асада. Но, похоже, что теперь РФ нашла в Сирии нового партнера - Израиль. (31.01.2019)

По словам израильских военных, удар по Сирии был нанесен в превентивных целях, а дроны должны были позже атаковать объекты на севере Израиля. Военные отметили, что начиненные взрывчаткой беспилотники действуют как боевые ракеты.

Крушение и взрыв дронов в Ливане

В тот же день представители группировки "Хезболлах" в ливанском Бейруте сообщили о крушении одного дрона и взрыве другого. Остается неясным, кто управлял этими дронами и как их планировалось использовать.

Менее чем через три недели в Израиле состоятся досрочные выборы в парламент. В конце мая парламент инициировал самороспуск из-за провала переговоров о создании правительственной коалиции.

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