 Израиль нанес более 80 ударов по сектору Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.10.2018

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Мир

Израиль нанес более 80 ударов по сектору Газа

Израильская авиация нанесла удары с воздуха в ответ на 30 ракет, выпущенных боевиками радикального исламистского движения ХАМАС.

В секторе Газа после обстрела израильских ВВС, 27 октября 2018 года

В секторе Газа после обстрела израильских ВВС, 27 октября 2018 года

Израильская авиация в ночь на субботу, 27 октября, обстреляла около 80 целей в секторе Газа. В их числе - тренировочные базы и оружейные склады радикального исламистского движения ХАМАС, сообщает израильское Минобороны в своем микроблоге в Twitter, отмечая, что палестинские боевики намеренно расположили свои склады вблизи двух школ, больницы и мечети.

Днем израильские истребители продолжили обстрел "террористических объектов" в секторе Газа. Атаки стали ответом на 30 ракетных ударов, которые ХАМАС нанес по территории Израиля в последние 12 часов, утверждает Минобороны Израиля. В частности, ракетная тревога прозвучала в населенных пунктах Эшколь, Сдерот и Шаар-ха-Негев, расположенных недалеко от границы с сектором Газа. По данным газеты Haaretz, Израиль нанес в общей сложности 87 ответных ударов.

Контекст

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Протесты на границе сектора Газа и Израиля

ХАМАС начал обстрел Израиля после того, как на границе с сектором Газа израильские солдаты убили четырех палестинцев. ХАМАС и ряд других палестинских группировок в совместном заявлении объявили о "готовности к войне", передает информагентство dpa.

Накануне на границе Израиля с сектором Газа вновь вспыхнул массовый протест с участием около 16 тысяч палестинцев, некоторые из которых бросали в израильских военных взрывные устройства и камни. С конца марта в ходе протестов на границе погибли более 200 палестинцев. Жители сектора Газа требуют снятия блокады, а также возвращения палестинских беженцев на территории, которые в настоящее время принадлежат Израилю.

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