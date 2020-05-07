Израиль вызвал посла ЕС из-за финансовой помощи палестинцам

Израиль в конфликте с ЕС вокруг финансовой помощи палестинским неправительственным организациям (НПО) вызвал в МИД посла ЕС Эмануэля Жафре. Сообщения об этом в четверг, 7 мая, подтвердила представитель израильского внешнеполитического ведомства. Недовольство Израиля вызвало письмо германского дипломата в ЕС Свена Кюна фон Бургсдорфа (Sven Kühn von Burgsdorff), направленное головной организации палестинских НПО от 30 марта.

В этом послании, обнародованном сетью палестинских НПО, дипломат заверил палестинцев в продолжении финансовой помощи со стороны ЕС. В письме говорится, что все палестинские проекты, финансируемые ЕС, должны соответствовать европейским предписаниям, которые, в числе прочего, предусматривают штрафные меры против террористических группировок или отдельных лиц, поддерживающих террористическую деятельность.

В послании, в то же время, отмечается, что ЕС не видит оснований для прекращения помощи в том случае, если отдельные члены палестинских НПО поддерживают группировки, находящиеся в штрафном списке Евросоюза, или симпатизируют им. В этом списке, помимо прочих, числятся радикальные группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).

Израиль: ЕС пошел на поводу у палестинцев

Произраильская организация NGO-Monitor выразила мнение, что "дипломаты ЕС поддались палестинскому нажиму и фактически отменили предписания, запрещающие передачу денег ЕС террористическим группам или лицам, поддерживающим связи с ними".

Как минимум пять палестинских неправительственных организаций имеют контакты с группировками из штрафного списка ЕС. Палестинские НПО и правозащитные группы также поддерживают связи с НФОП.

Газета Jerusalem Post 6 мая написала, что послание немецкого дипломата в ЕС стало реакцией на многомесячные протесты палестинских НПО. Они требовали от ЕС отменить правило, согласно которому европейскую поддержку могут получать лишь те неправительственные организации, которые не контактируют с группировками из штрафного списка Евросоюза. По мнению палестинцев, числящиеся в этом списке палестинские группировки не занимаются терроризмом, а участвуют в сопротивлении израильской оккупации.

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