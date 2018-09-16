 Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада

По словам израильских военных, сирийские силы открыли огонь из системы ПВО, не обратив внимание, что в воздухе находился российский самолет. Израильские истребители к тому моменту были уже в своем воздушном пространстве.

Ракета сирийской ПВО

Ракета сирийской ПВО

Израиль во вторник, 18 сентября, выразил сожаление в связи с гибелью российского экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Однако власти указывают, что ответственность за инцидент несут сирийские военные, Иран и радикальное шиитское движение "Хезболлах".

Контекст

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По словам израильских военных, их истребители атаковали склад оружия на сирийской территории, которое находилось там на пути из Ирана в Ливан и предназначалось для группировки "Хезболлах". После этого сирийская армия открыла огонь из системы ПВО, не обратив внимание на присутствие российского самолета в воздухе. Израильские самолеты в тот момент уже были в своем воздушном пространстве.

У министерства обороны России другая версия событий. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля, действия которого в военном ведомстве расценивают как провокационные и враждебные.

Позднее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев возложил также часть ответственности за сбитый самолет за французских военных. В беседе с "Интерфаксом" он заявил, что Франция "усложнила воздушную обстановку, затруднив работу сирийских ПВО".

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    Автор: Илья Коваль


  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Горы тканей, море работы

    Халилю 13 лет, он родом из Дамаска. Пять дней в неделю мальчик работает в швейной мастерской, расположенной в подвале жилого дома в стамбульском рабочем районе Багджылар. Такие мастерские находятся здесь почти на каждой улице. И чуть ли не в каждой из них трудятся сверстники Халиля.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Работа вместо школы

    Швейные машины стрекочут безостановочно. Четыре из 15 работников этой текстильной мини-фабрики - дети, все они родом из Сирии. Турецкая легкая промышленность - та отрасль, в которой широко используется труд нелегальных работников, и где нередко заняты дети - дешевая, непривередливая и молчаливая рабочая сила.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Тоска по школе

    "О будущем я стараюсь не думать", - говорит 13-летний Халиль, раскладывая отрезы хлопка. Его коллега, немногим старше Халиля, шьет из этой ткани женские трусы. Разложить ткань, разрезать, сшить - все действия доведены до автоматизма. Дома в Сирии Халиль учился в третьем классе, но потом началась война, его семье пришлось бежать - и с тех пор он не был в школе.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Эксплуатация или помощь?

    Детский труд в Сирии запрещен законом. Тому, кто нанимает на работу детей младше 15 лет, грозит наказание. Хозяину швейной мастерской, в которой работает Халиль, хорошо об этом известно. "Я даю детям работу, чтобы им не пришлось попрошайничать на улицах. Я знаю, что это запрещено, но, с другой стороны, я помогаю их семьям сводить концы с концами", - говорит он.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    "Я надеюсь вернуться домой"

    Мусе тоже 13 лет. Как и многие другие работники этой швейной мастерской, он родом из северо-сирийской провинции Африн, население которой преимущественно составляют курды. Что он делает, когда не работает? Играет в футбол. "Я надеюсь, что в Сирии скоро наступит мир, и мы сможем вернуться домой. Я хочу учиться и стать врачом", - говорит мальчик.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Дешевле, чем у конкурентов

    Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Двенадцать часов в день

    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


Контекст

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