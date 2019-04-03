Израильские телесериалы, которые смотрят в мире (фотогалерея)

5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

"Сругим" - Srugim

"Сругим" означает на иврите "вязаные кипы". Герои этого сериала - "припозднившиеся" одиночки из религиозных семей. Но религиозный мир их не слишком привлекает. Впрочем, и к светскому они относятся настороженно. Дочь раввина носит под длинной юбкой джинсы и тайком от отца переодевается в университете. Другой герой начинает снова встречаться со своей бывшей женой... Как обрести им личное счастье?

Автор: Ефим Шуман