Израильские телесериалы, которые смотрят в мире (фотогалерея)

Стриминговые сервисы Netflix и Amazon все чаще показывают сериалы, сделанные в Израиле. Они пользуются большим успехом. DW представляет пять самых популярных.
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Популярность стриминговых сервисов растет в Германии быстрее всего среди молодежи. Цена вопроса: 3-11 евро в месяц. Новинке Apple TV+ придется догонять лидеров - Amazon и Netflix. (27.03.2019)
Приз за лучший драматический сериал был вручен на церемонии в Лос-Анджелесе "Игре престолов". Лучшим комедийным сериалом признана история "Удивительная миссис Мейзел". (18.09.2018)