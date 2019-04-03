 Израильские телесериалы, которые смотрят в мире (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.04.2019

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Культура и стиль жизни

Израильские телесериалы, которые смотрят в мире (фотогалерея)

Стриминговые сервисы Netflix и Amazon все чаще показывают сериалы, сделанные в Израиле. Они пользуются большим успехом. DW представляет пять самых популярных.

  • Фауда - Fauda

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Фауда" - Fauda

    "Фауда" - стал первым израильским телесериалом на Netflix. Это рассказ об израильско-палестинском конфликте. В первом сезоне бойцы израильской спецгруппы пробираются на арабскую территорию, где, переодевшись местными жителями, должны уничтожить опасного террориста. Сериал получил восторженные рецензии в "Нью-Йорк Таймс". Сейчас идут съемки третьего сезона.

  • Штисель - Shtisel

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Штисель" - Shtisel

    Действие этого сериала происходит в иерусалимском квартале Меа Шеарим, где живут ультраортодоксальные евреи. Учитель религиозной школы Акива Штисель влюбляется в маму одного из учеников, молодую вдову. Родители в шоке: жениться на вдове, да еще с ребенком, в этой консервативной среде считается позором. Сериал сделан с большим знанием обычно закрытого для посторонних мира. Этим и интересен.

  • Когда герои летают - When Heroes Fly

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Когда герои летают" - When Heroes Fly

    Это история четырех ветеранов израильской армии. Спустя десять лет после войны в Ливане, в которой они участвовали, спецназовцы собираются вместе, чтобы освободить любимую женщину - подругу одного из них и сестру другого. Она была похищена наркокартелем в Колумбии и считалась погибшей. На фестивале сериалов в Каннах 2-й сезон "героев" получил специальный приз.

  • Военнопленные - Hatufim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Военнопленные" - Hatufim

    На этом израильском сериале, приобретенном несколькими странами и получившем множество наград, основан знаменитый американский телесериал "Родина" (Homeland). История "Военнопленных" начинается с возвращения домой израильских солдат, которые провели 17 лет в сирийском плену. Им приходится возвращаться в прерванную жизнь, в общество, для которого они стали национальными символами. Это очень тяжело.

  • Сругим - Srugim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Сругим" - Srugim

    "Сругим" означает на иврите "вязаные кипы". Герои этого сериала - "припозднившиеся" одиночки из религиозных семей. Но религиозный мир их не слишком привлекает. Впрочем, и к светскому они относятся настороженно. Дочь раввина носит под длинной юбкой джинсы и тайком от отца переодевается в университете. Другой герой начинает снова встречаться со своей бывшей женой... Как обрести им личное счастье?

    Автор: Ефим Шуман


  • Фауда - Fauda

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Фауда" - Fauda

    "Фауда" - стал первым израильским телесериалом на Netflix. Это рассказ об израильско-палестинском конфликте. В первом сезоне бойцы израильской спецгруппы пробираются на арабскую территорию, где, переодевшись местными жителями, должны уничтожить опасного террориста. Сериал получил восторженные рецензии в "Нью-Йорк Таймс". Сейчас идут съемки третьего сезона.

  • Штисель - Shtisel

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Штисель" - Shtisel

    Действие этого сериала происходит в иерусалимском квартале Меа Шеарим, где живут ультраортодоксальные евреи. Учитель религиозной школы Акива Штисель влюбляется в маму одного из учеников, молодую вдову. Родители в шоке: жениться на вдове, да еще с ребенком, в этой консервативной среде считается позором. Сериал сделан с большим знанием обычно закрытого для посторонних мира. Этим и интересен.

  • Когда герои летают - When Heroes Fly

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Когда герои летают" - When Heroes Fly

    Это история четырех ветеранов израильской армии. Спустя десять лет после войны в Ливане, в которой они участвовали, спецназовцы собираются вместе, чтобы освободить любимую женщину - подругу одного из них и сестру другого. Она была похищена наркокартелем в Колумбии и считалась погибшей. На фестивале сериалов в Каннах 2-й сезон "героев" получил специальный приз.

  • Военнопленные - Hatufim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Военнопленные" - Hatufim

    На этом израильском сериале, приобретенном несколькими странами и получившем множество наград, основан знаменитый американский телесериал "Родина" (Homeland). История "Военнопленных" начинается с возвращения домой израильских солдат, которые провели 17 лет в сирийском плену. Им приходится возвращаться в прерванную жизнь, в общество, для которого они стали национальными символами. Это очень тяжело.

  • Сругим - Srugim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Сругим" - Srugim

    "Сругим" означает на иврите "вязаные кипы". Герои этого сериала - "припозднившиеся" одиночки из религиозных семей. Но религиозный мир их не слишком привлекает. Впрочем, и к светскому они относятся настороженно. Дочь раввина носит под длинной юбкой джинсы и тайком от отца переодевается в университете. Другой герой начинает снова встречаться со своей бывшей женой... Как обрести им личное счастье?

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Спецэффекты в сериале Игра престолов

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    Спецэффекты

    Наконец-то можно посмотреть новый, седьмой, сезон "Игры престолов". Над визуальными эффектами в сериале работали и дизайнеры компании Mackevision из Штутгарта. Они сотрудничают с его создателями с 2014 года, то есть с четвертого сезона. Сотрудники фирмы занимаются графикой в массовых сценах, созданием городских пейзажей и кораблей. Кто еще из немцев участвовал в съемках "Игры престолов"?

  • Актриса Сибель Кекилли

    Немцы и "Игра престолов"

    Прекрасная наложница

    Роль Шаи, любовницы Тириона Ланнистера исполнила немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли (Sibel Kekilli). Девушка стала известна благодаря своей роли в картине "Головой о стену" (Gegen die Wand) о мигрантах из Турции.

  • Композитор сериала Игра престолов

    Немцы и "Игра престолов"

    Саундтрек

    Главную музыкальную тему сериала, которая звучит в заставке каждого эпизода, написал немецкий композитор, сын мигрантов из Ирана Рамин Джавади (Ramin Djawadi). Кроме саундтрека к "Игре престолов" Джавади работал над музыкой к "Побегу", "Миру Дикого Запада" и "Железному человеку".

  • Актриса Лаура Праделска (Laura Pradelska)

    Немцы и "Игра престолов"

    Девушка в маске

    Актриса из Франкфурта-на-Майне Лаура Прадельска (Laura Pradelska) исполнила роль загадочной Куэйты во втором сезоне "Игры престолов". Скорее всего, ее лицо незнакомо поклонникам сериала, ведь во всех сериях девушка появлялась в маске.

  • Актер Том Влашиха (Tom Wlaschiha)

    Немцы и "Игра престолов"

    Таинственный герой

    Саксонский актер Том Влашиха (Tom Wlaschiha) впервые появился в "Игре престолов" во втором сезоне, хотя его персонаж Якен Хгар уже был знаком зрителю по первому сезону. Тогда актер на роль Якена еще не был утвержден и статисту пришлось скрывать лицо под капюшоном.

  • Студенческий прогноз Игры престолов

    Немцы и "Игра престолов"

    Студенческий прогноз

    Весной 2016 года студенты факультета информатики Мюнхенского технического университета создали специальную программу, которая предсказывает вероятность смерти того или иного героя в новом сезоне. Пока 74 процента прогнозов оказались верными.

  • Выставка #GoTexhibit

    Немцы и "Игра престолов"

    Популярная выставка

    Весной 2015 года выставка о культовом сериале #GoTexhibit добралась до Берлина. Тогда билеты были раскуплены в первые 30 минут начала продаж. В столицу Германии привезли чучела Белых Ходоков, костюмы со съемок и очки виртуальной реальности, чтобы посмотреть любимые серии.

    Автор: Ксения Сафронова


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