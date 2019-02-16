 Израильские ″Синонимы″ выиграли Берлинале | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.02.2019

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Культура и стиль жизни

Израильские "Синонимы" выиграли Берлинале

Трагикомедия о поиске идентичности молодого израильтянина в Париже стала в этом году победителем Берлинского кинофестиваля. Немецкие картины отмечены двумя "серебряными медведями".

Berlinale 2019 Filmstill Synonymes | Synonyms | Synonyme (Guy Ferrandis/SBS Films)

Кадр из фильма "Синонимы"

Израильско-французская (при участии Германии) трагикомедия "Синонимы" режиссера Надава Лапида стала победителем 69-го кинофестиваля Берлинале, итоги которого подвели в субботу, 16 февраля. Автобиографичный фильм повествует о трудностях интеграции молодого израильтянина во Франции, о поиске идентичности и сложных взаимоотношениях со своим прошлым.

Контекст

С 7 по 17 февраля в столице Германии в 69 раз проходит международный кинофестиваль Берлинале. (07.02.2019)

Актер Александр Горчилин привез на Берлинале свой режиссерский дебют. Накануне мировой премьеры фильма "Кислота" он дал интервью DW. (09.02.2019)

"Серебряного медведя" в номинации "большой приз жюри" получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей", повествующую об организации, которая объединила мужчин, подвергшихся в детском возрасте домогательствам со стороны католического священника. Мужчины пытаются добиться от церкви признания ошибок и проходят сложный путь преодоления травмы.

Сразу два "серебряных медведя" достались немецким фильмам. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек (Angela Schanelec) за драму "Я был дома, но…", а приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве – "Крушитель системы" Норы Фингшайдт (Nora Fingscheidt). Режиссер Фатих Акин (Fatih Akin), получивший главный приз Берлинале в 2004-ом году и в этом году тоже участвовавший в конкурсе с фильмом "Золотая перчатка", остался без наград.

Уходящий директор Берлинале Дитер Косслик получает в подарок медведя

Уходящий директор Берлинале Дитер Косслик получает в подарок медведя

Этот Берлинале был последним, прошедшим под руководством директора Дитера Косслика (Dieter Kosslick). В следующем году его сменят бывший директор фестиваля в Локарно итальянец Карло Катриан и голландка Мариэтта Риссенбеек.

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    Автор: Ксения Сафронова


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