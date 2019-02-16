Израильские "Синонимы" выиграли Берлинале

Израильско-французская (при участии Германии) трагикомедия "Синонимы" режиссера Надава Лапида стала победителем 69-го кинофестиваля Берлинале, итоги которого подвели в субботу, 16 февраля. Автобиографичный фильм повествует о трудностях интеграции молодого израильтянина во Франции, о поиске идентичности и сложных взаимоотношениях со своим прошлым.

"Серебряного медведя" в номинации "большой приз жюри" получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей", повествующую об организации, которая объединила мужчин, подвергшихся в детском возрасте домогательствам со стороны католического священника. Мужчины пытаются добиться от церкви признания ошибок и проходят сложный путь преодоления травмы.

Сразу два "серебряных медведя" достались немецким фильмам. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек (Angela Schanelec) за драму "Я был дома, но…", а приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве – "Крушитель системы" Норы Фингшайдт (Nora Fingscheidt). Режиссер Фатих Акин (Fatih Akin), получивший главный приз Берлинале в 2004-ом году и в этом году тоже участвовавший в конкурсе с фильмом "Золотая перчатка", остался без наград.

Уходящий директор Берлинале Дитер Косслик получает в подарок медведя

Этот Берлинале был последним, прошедшим под руководством директора Дитера Косслика (Dieter Kosslick). В следующем году его сменят бывший директор фестиваля в Локарно итальянец Карло Катриан и голландка Мариэтта Риссенбеек.

Смотрите также:

Смотреть видео 18:35 Now live 18:35 мин Поделиться Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3DPg5 Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального