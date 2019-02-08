Изоляция Рунета: обрубят ли в России интернет-кабель?

Рассмотрение законопроекта сенатора Клишаса об изоляции российского интернета в Госдуме все ближе. Карикатурист Сергей Елкин о будущем Рунета.
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