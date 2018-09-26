 Издатель ″Медиазоны″ Петр Верзилов выписан из больницы в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 26.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов выписан из больницы в Берлине

Состояние Верзилова значительно улучшилось, у него был антихолинергический синдром, говорят немецкие медики. Пока они не могут назвать вещество, которое вызвало эту реакцию.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова выписали из университетской клиники Charite в Берлине. Об этом клиника сообщила в среду, 26 сентября, заявив, что его состояние значительно улучшилось. Диагноз Верзилова - тяжелый антихолинергический синдром. 

Контекст

DW - о пресс-конференции врачей Charite и версиях, которыми поделились близкие Петра Верзилова - его мать Елена, а также Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина из Pussy Riot. (18.09.2018)

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

"Введение или прием в организм экзогенного вещества в качестве причины этого синдрома по-прежнему является самым вероятным объяснением его острого заболевания 11 сентября", - сообщил директор отделения неврологии и интенсивной терапии клиники Charite Кай-Уве Экард (Kai-Uwe Eckardt).

Проведенные до сих пор токсикологические исследования не дали указания на вещество, которое могло вызвать такую реакцию, заявил исполнительный директор Charite Карл-Макс Айнхойпль (Karl Max Einhäupl). По его словам, берлинская клиника находится в контакте с московскими больницами с тем, чтобы получить дополнительную информацию о том, какая помощь была сначала оказана Верзилову.

Ранее о том, что его могут выписать из больницы 26 сентября, сообщала участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. "Петя в порядке и его выписывают, правда, зрачки до сих пор блюдцами", - написала Толоконникова в своем Twitter. Чуть позже, правда, она опубликовала еще один твит, в котором уточнила, что дата выписки Петра Верзилова из берлинской клиники пока точно неизвестна.

Петр Верзилов  был госпитализирован в Москве 11 сентября, затем его перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии, а 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. Немецкая полиция взяла Верзилова под охрану из-за возможной слежки.

Смотрите также:

  • Кулябин

    Запретное искусство России

    "Тангейзер" против системы

    В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.

  • Выставка Родина

    Запретное искусство России

    "Родина" с третьего раза

    В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.

  • Алексей Учитель

    Запретное искусство России

    "Матильда" под давлением

    До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.

  • Режиссер Кирилл Серебренников

    Запретное искусство России

    "Нуреев" перенесен

    В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".

  • Foto der Künstlergruppe Blue Noses EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Позор для России?

    "Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".

  • Russland Künstler Leonid Nikolajew im Gefängnis

    Запретное искусство России

    "Война" в Италии

    Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.

  • Russland Gruppe Pussy Riot

    Запретное искусство России

    Узницы совести

    Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.

  • Russland Yuri Samodurov Museumsdirektor Andrei Sacharow-Museum

    Запретное искусство России

    Псалмы против искусства

    Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.

  • Pjotr Pavlensky

    Запретное искусство России

    Обвинение за "Свободу"

    Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.

  • Russland 1. Mai Demonstration in Nowosibirsk EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Карнавала не будет

    Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция

Контекст

Запретное искусство России

Отмененный спектакль, перенесенная выставка и суд над оперой: DW знакомит вас с искусством России, которое становится запретным. (30.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция  

Петр Верзилов в Берлине: немецкие врачи говорят об отравлении  

Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили?  

Также по теме

Pjotr Wersilow

Полиция Берлина взяла под охрану Верзилова из-за возможной слежки 25.09.2018

Участница панк-группы Pussy Riot рассказала DW о состоянии здоровья издателя "Медиазоны" и о том, почему полиция выставила охрану у его палаты.

Pjotr Wersilow

Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении 26.09.2018

Петр Верзилов считает, что его могли отравить либо из-за акции на ЧМ-2018 по футболу, либо из-за его расследования гибели трех журналистов в Центральноафриканской республике.

Flughafen Berlin-Schönefeld

Петр Верзилов прибыл на лечение в Германию 16.09.2018

Участник панк-группы Pussy Riot, предположительно отравленный в Москве, в субботу вечером прибыл для лечения в Берлин. Bild сообщает, что самолет спецрейса приземлился в Шенефельде.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кому и зачем нужен Навальный за решеткой  

Закон о пенсионной реформе готов для принятия Думой: что изменилось  

А сколько зарабатываешь ты? Швейцарцы ломают табу и раскрывают свои доходы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно