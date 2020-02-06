Избранный при поддержке АдГ премьер Тюрингии подаст в отставку

Новый премьер-министр федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich)из Свободной демократической партии (СвДП), избранный на эту должность благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), сложит свои полномочия. Об этом сообщила фракция СвДП в своем микроблоге Twitter в четверг, 6 февраля.

Уходя в отставку, Кеммерих снимет с должности премьера Тюрингии "позорное пятно" поддержки со стороны АдГ, говорится в документе. Сам Кеммерих после встречи с председателем СвДП Кристианом Линднером (Christian Lindner) в Эрфурте назвал свою отставку, роспуск парламента и проведение новых выборов "неизбежными". "АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это", - заявил Кеммерих.

Фракция СвДП решила подать заявку на роспуск парламента, за которым должны последовать новые выборы. Для роспуска необходимо одобрение большинства в две трети голосов, то есть голосов фракций Левой партии, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), СвДП, а также АдГ или Христианско-демократического союза (ХДС). Ранее представители ХДС в Тюрингии выступили против перевыборов, отмечает агентство Reuters.

Меркель призвала к новым выборам в Тюрингии

На выборах премьер-министра Кеммерих получил 45 голосов - на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии. За Кеммериха проголосовали все 22 парламентария от АдГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала результат выборов нового премьера Тюрингии и призвала к повторному голосованию. Избрание Кеммериха произошло "вразрез с ценностями и убеждениями Христианско-демократического союза (ХДС)" и стало "плохим днем для демократии", заявила Меркель.

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