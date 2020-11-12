Избитый силовиками житель Минска скончался в больнице

В минской Больнице скорой медицинской помощи скончался 31-летний Роман Бондаренко, доставленный в БСМП накануне из Центрального РУВД белорусской столицы. Эту информацию интернет-изданию tut.by в четверг, 12 ноября, подтвердили родственники погибшего.

Согласно данным издания, Бондаренко попал в больницу с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Операция длилась несколько часов, но врачи изначально заявили родственниками, что у парня "шанс выжить один из тысячи".

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в уже легендарном в Минске дворе, получившем название "Площадь перемен", когда туда 11 ноября вечером приехали неизвестные в гражданской одежде и масках и начали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Роман был одним из жителей, которые пытались выяснить, что происходит. В результате его бросили на горку на детской площадке, и он сильно ударился головой. После чего Романа задержали и увезли на микроавтобусе.

Жертвы разгона мирных протестов в Беларуси

Официальный Минск говорит о трех погибших в результате разгонов мирных протестов в Беларуси, не прекращающихся с 9 сентября после того, как ЦИК страны объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Правозащитники считают, что поскольку общее число задержанных на акциях идет на тысячи, а судьба многих из них неизвестна, погибших может быть значительно больше. К примеру, Telegram-канал "Беларусь головного мозга" 12 ноября опубликовал снимок народного мемориала участникам протеста, погибшим от рук силовиков, созданного в белорусском населенном пункте Сеницы на границе с Минском. Там размещены фотографии семи человек.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

