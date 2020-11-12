 Избитый силовиками житель Минска скончался в больнице | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.11.2020

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Беларусь

Избитый силовиками житель Минска скончался в больнице

31-летний Роман Бондаренко был доставлен в Минскую больницу из милиции с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Он стал очередной жертвой силовиков.

Неизвестные люди в гражданской одежде и в масках избивают участников протестов в Минске (Фото из архива)

Неизвестные люди в гражданской одежде и в масках избивают участников протестов в Минске (Фото из архива)

В минской Больнице скорой медицинской помощи скончался 31-летний Роман Бондаренко, доставленный в БСМП накануне из Центрального РУВД белорусской столицы. Эту информацию интернет-изданию tut.by в четверг, 12 ноября, подтвердили родственники погибшего.

Согласно данным издания, Бондаренко попал в больницу с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Операция длилась несколько часов, но врачи изначально заявили родственниками, что у парня "шанс выжить один из тысячи".

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в уже легендарном в Минске дворе, получившем название "Площадь перемен", когда туда 11 ноября вечером приехали неизвестные в гражданской одежде и масках и начали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Роман был одним из жителей, которые пытались выяснить, что происходит. В результате его бросили на горку на детской площадке, и он сильно ударился головой. После чего Романа задержали и увезли на микроавтобусе.

Жертвы разгона мирных протестов в Беларуси

Официальный Минск говорит о трех погибших в результате разгонов мирных протестов в Беларуси, не прекращающихся с 9 сентября после того, как ЦИК страны объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Правозащитники считают, что поскольку общее число задержанных на акциях идет на тысячи, а судьба многих из них неизвестна, погибших может быть значительно больше. К примеру, Telegram-канал "Беларусь головного мозга" 12 ноября опубликовал снимок народного мемориала участникам протеста, погибшим от рук силовиков, созданного в  белорусском населенном пункте Сеницы на границе с Минском. Там размещены фотографии семи человек.

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  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

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  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

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    Автор: Марина Барановская


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