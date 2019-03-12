Избирательная кампания в Украине: европейские наблюдатели показали "желтую карточку"

Первый промежуточный отчет Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) о ходе избирательной кампании в Украине, представленный во вторник, 12 марта, подтвердил наличие условий в стране для проведения демократических выборов. В то же время европейские наблюдатели выявили нарушения правил агитации, случаи подкупа избирателей и неравномерный доступ кандидатов к СМИ. Миссия ENEMO в Украине финансируется посольством Германии в Украине, Евросоюзом и USAID (Агентством США по международному развитию).

Основы демократии заложены

Отчет ENEMO охватил период наблюдения за ходом кампании по очередным выборам президента Украины с 21 февраля по 8 марта 2019 года. "В целом в ходе нынешних президентских выборов в Украине созданы условия для проведения демократических выборов и политических кампаний", - отметил глава наблюдательной миссии Златко Вуйович.

Хотя среди украинских политиков был консенсус относительно необходимости реформирования избирательного законодательства, новый избирательный закон принят не был и выборы пройдут по старым правилам. "Но несмотря на существующие недостатки, законодательная база все же обеспечивает проведения выборов в соответствии с международными стандартами", - сказал Вуйович.

Чехарда в комиссиях

Замглавы миссии ENEMO Теодора Поп Трайков назвала назначение 13 новых членов Центризбиркома полгода тому назад "вызовом в подготовке и проведении выборов". Она посетовала на то, что ЦИК часто не допускает на свои заседания наблюдателей, что ограничивает прозрачность работы комиссии".

В отличие от ЦИК, окружные избирательные комиссии работают прозрачно. Однако частая замена их состава и руководства, считает замглавы европейской миссии, "негативно влияет на работу комиссий, приводит к запутанности и нарушает избирательный процесс".

Бессмертный админресурс

Поп Трайков отметила, что кандидаты в президенты во время избирательной кампании обладают неравным доступом к СМИ. Кроме того, указала она, "ENEMO серьезно озабочена тем, что права и возможности избирателей сделать обоснованный выбор могут быть ограничены, поскольку информация для избирателей в СМИ часто бывает предвзятой и содержит различные формы политический агитации"

На уровне регионов ENEMO выявила значительное количество случаев незаконной агитации, неравенства условий для кандидатов и усиления социальной напряженности на предвыборных митингах, указал эксперт миссии Пьер Петье. "Широкое использование админресурса и государственных постов, сообщения о подкупе избирателей угрожают снизить доверие общественности к избирательному процессу", - подчеркнул эксперт.

Первый тур президентских выборов в Украине пройдет 31 марта.

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