Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
После смерти Кирилла Толмацкого СКР назначил судмедэкспертизу. Российский рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Децл, скончался после концерта в Ижевске на 36-м году жизни.
Российский МИД организовал пресс-тур для иностранных журналистов на завод "Калашников", однако в итоге на завод никого не пустили, а на острые вопросы отвечать не стали. Репортаж из Ижевска.
Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в Ижевске и этапирован в Москву. Его подозревают в получении взяток на сумму в 140 миллионов рублей.
Уведомления о митингах и шествиях поданы в Екатеринбурге, Ижевске, Перми и Кирове. Положительный ответ между тем получен в Калининграде.
Фотографы из разных стран объездили постсоветские промышленные центры: Ижевск, Магнитогорск, Норильск, Выксу... Выставка их работ "Надежда" открыла Шестую биеннале современного искусства в Москве.
Знаменитый российский конструктор скончался в Ижевске на 95-м году жизни.
В Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье прошли новые массовые акции в поддержку честных выборов. Большинство из них были согласованы с властями, столкновений с полицией не было.
В России отмечается 90-й юбилей изобретателя автомата Калашникова. Главная забота заслуженного конструктора - подделки и нелицензионные копии АК-47, заполнившие мировые рынки и порочащие репутацию Ижевского завода.
Крупнейший в России производитель стрелкового оружия - машиностроительный завод "Ижмаш" в Ижевске - может быть объявлен банкротом. Арбитражный суд Удмуртии уже принял соответствующее заявление к производству.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact