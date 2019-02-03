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Ижевск

27.09.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 27, 2018: Russian hip-hop artist Kirill Tolmatsky aka Detsl during a live show marking the 20th birthday of the MTV Russia Channel at Moscow's Olimpiysky Arena. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

В России расследуют обстоятельства смерти рэпера Толмацкого 03.02.2019

После смерти Кирилла Толмацкого СКР назначил судмедэкспертизу. Российский рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Децл, скончался после концерта в Ижевске на 36-м году жизни.
07.12.2017 Kalashnikov automatic rifle and books dedicated to Mikhail Kalashnikov at the Kalashnikov Museum in Izhevsk

"Калашников" между санкциями и национальной гордостью 29.12.2017

Российский МИД организовал пресс-тур для иностранных журналистов на завод "Калашников", однако в итоге на завод никого не пустили, а на острые вопросы отвечать не стали. Репортаж из Ижевска.
Business & Betrug © Aamon #8900568 © Aamon - Fotolia.com

Суд арестовал бывшего главу Удмуртии на два месяца 04.04.2017

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в Ижевске и этапирован в Москву. Его подозревают в получении взяток на сумму в 140 миллионов рублей.
30.5.2015 Anti-gay protesters try to tear a rainbow flag during an LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) community rally in central Moscow, Russia, May 30, 2015. REUTERS/Maxim Zmeyev

Активисты ЛГБТ собираются на гей-парады в городах России 28.10.2016

Уведомления о митингах и шествиях поданы в Екатеринбурге, Ижевске, Перми и Кирове. Положительный ответ между тем получен в Калининграде.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Moskauer Ausstellung Nadezhda (Hoffnung) 23.9-31.10.15 u.a. von Goethe-Institut Moskau und Kunsthalle Wien organisiert

Чем живут промышленные города бывшего СССР 25.09.2015

Фотографы из разных стран объездили постсоветские промышленные центры: Ижевск, Магнитогорск, Норильск, Выксу... Выставка их работ "Надежда" открыла Шестую биеннале современного искусства в Москве.
ARCHIV - Waffen-Konstrukter Michail T. Kalaschnikow steht am 25.07.2002 mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr in der Hand vor dem Suhler Waffenmuseum. Der russische Waffenkonstrukteurist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilten die Behörden der Teilrepublik Udmurtien der Agentur Interfax zufolge am Montag mit. Foto: Stefan Thomas/dpa (zu dpa Russischer Waffenkonstrukteur Kalaschnikow gestorben vom 23.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Умер оружейник Михаил Калашников 23.12.2013

Знаменитый российский конструктор скончался в Ижевске на 95-м году жизни.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 18, 2011. Chairman of the Yabloko party Sergei Mitrokhin addresses people at a protest rally against electoral fraud at recent parliamentary elections, in Moscow's Bolotnaya Square. (Photo ITAR-TASS/ Maxim Novikov)

Митинги в российских городах прошли спокойно 18.12.2011

В Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье прошли новые массовые акции в поддержку честных выборов. Большинство из них были согласованы с властями, столкновений с полицией не было.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Mitteldeutsche Zeitung: Михаил Калашников зовет в бой с контрафактом 11.11.2009

В России отмечается 90-й юбилей изобретателя автомата Калашникова. Главная забота заслуженного конструктора - подделки и нелицензионные копии АК-47, заполнившие мировые рынки и порочащие репутацию Ижевского завода.
Kalashnikov assault rifles and a couple of heavy machine guns are lines up against a wall at one of Mogadishu four open-air markets, Monday, July 9, 2001. As the United Nations discusses what to do about the world's illegal small arms trade, it is business as usual at the gun markets for traders who supply arms to eastern and central Africa. Somalia became a magnet for small arms and munitions after President Mohamed Siad Barre was ousted by clan-based faction leaders in January 1991. (AP Photo/Osman Hassan)

Завод "Ижмаш" могут объявить банкротом 21.09.2009

Крупнейший в России производитель стрелкового оружия - машиностроительный завод "Ижмаш" в Ижевске - может быть объявлен банкротом. Арбитражный суд Удмуртии уже принял соответствующее заявление к производству.