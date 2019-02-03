Митинги в российских городах прошли спокойно

В Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье прошли новые массовые акции в поддержку честных выборов. Большинство из них были согласованы с властями, столкновений с полицией не было.