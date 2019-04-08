Идем срезать тюльпаны (фото)

Мюнстер • Сейчас в эти весенние недели в Германии в разных местах можно видеть прохожих, сворачивающих на поля или грядки цветущих тюльпанов и среди бела дня спокойно их срезающих. Делают они это с чистой совестью, так как рядом установлены кассы-копилки для оплаты и находится прейскурант. Примерно - 50 центов за цветок, но цена уменьшается в зависимости от количества. Обозначены такие плантации табличками "Blumen zum Selbstpflücken" (Selberpflücken, Selbstschneiden).

Собираешь букет на свой вкус, считаешь, опускаешь монетки... Все построено на доверии. Никакого наблюдения не ведется. Владельцы плантаций уверяют, что число добропорядочных клиентов из года в год увеличивается. Позже можно будет резать гладиолусы, подсолнухи, лилии и далии. Тюльпаны на таких плантациях советуют выбирать еще не распустившиеся, когда на бутонах уже начинает проглядываться основной цвет лепестков.

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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене Автор: Максим Нелюбин



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