 Идем срезать тюльпаны (фото) | Кадр дня | DW | 11.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Идем срезать тюльпаны (фото)

В Германии на некоторых специально обозначенных полях сейчас можно самостоятельно собрать себе букет-другой тюльпанов.

Поле тюльпанов около Мюнстера (Северный Рейн - Вестфалия)

Мюнстер • Сейчас в эти весенние недели в Германии в разных местах можно видеть прохожих, сворачивающих на поля или грядки цветущих тюльпанов и среди бела дня спокойно их срезающих. Делают они это с чистой совестью, так как рядом установлены кассы-копилки для оплаты и находится прейскурант. Примерно - 50 центов за цветок, но цена уменьшается в зависимости от количества. Обозначены такие плантации табличками "Blumen zum Selbstpflücken" (Selberpflücken, Selbstschneiden). 

Собираешь букет на свой вкус, считаешь, опускаешь монетки... Все построено на доверии. Никакого наблюдения не ведется. Владельцы плантаций уверяют, что число добропорядочных клиентов из года в год увеличивается. Позже можно будет резать гладиолусы, подсолнухи, лилии и далии. Тюльпаны на таких плантациях советуют выбирать еще не распустившиеся, когда на бутонах уже начинает проглядываться основной цвет лепестков.

Смотрите также:
Японский сад в немецком городе Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

В Бонне - разгар цветения сакуры

Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура. (08.04.2019)  

Апрельский снег для немецких тюльпанов

Первые тюльпаны и последний снег - на одной фотографии из сказочного немецкого "Чернолесья" - Шварцвальда. (05.04.2019)  

Весна в Голландии

Не переживайте! И на вашей улице будет праздник. Голландцы тоже солнцем не избалованы, потому и сажают повсюду тюльпаны, создающие весеннее настроение при любой погоде. (12.05.2017)  

Яркие тюльпаны на полях Германии

Эта фотография была сделана корреспондентом агентства dpa в городе Дормаген. (09.05.2017)  

В Бранденбурге цветут лесные тюльпаны

Этот снимок сделан в монастырском саду бывшего аббатства Нойцелле в Бранденбурге. Сейчас здесь цветут лесные тюльпаны, ради которых сюда приезжают многочисленные туристы. (25.04.2017)  

В Германии цветет миндаль, и это очень красиво

Так сейчас выглядят окрестности деревни Гиммельдинген в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. (22.03.2019)  

Как правильно называются "голубые подснежники"?

Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском городе Карлсруэ, где сейчас можно видеть такие посиневшие лужайки и газоны. (18.03.2019)  

Праздник цветения крокусов на Северном море

В немецком Хузуме сейчас цветет четыре миллиона крокусов. Это очень красиво. (14.03.2019)  

Камелия - королева зимних цветов

Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых значительных коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель. (08.03.2019)  

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом  

Также по теме

Bonn - Kirschblüte in der Heerstraße

В Бонне - разгар цветения сакуры (фото) 08.04.2019

Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура.

BdT mit Deutschlandbezug, Frühling an der Mulde

Дессау - это не только Баухаус (фото) 07.04.2019

В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.

BdT - München - Biene sammelt in der Blüte einer japanischen Zierkirsche Nektar und Pollen

Баварская сакура в мюнхенском парке (фото) 02.04.2019

Эти фотографии были сделаны в первый день апреля в мюнхенском Олимпийском парке.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера