Игорь Стравинский

Кости на алтарь искусства: "Весна священная" на Рурской триеннале

В этой радикальной постановке Ромео Кастеллуччи танцуют сорок машин и шесть тонн костной муки. Что еще удивительного увидела корреспондент DW Анастасия Буцко?