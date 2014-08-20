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Игорь Стравинский

Русский композитор, дирижер и пианист.

Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.