Игорь Стравинский

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Русский композитор, дирижер и пианист.
Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.
В этой радикальной постановке Ромео Кастеллуччи танцуют сорок машин и шесть тонн костной муки. Что еще удивительного увидела корреспондент DW Анастасия Буцко?
Многие европейские музыканты, как и их сограждане, восторженно встретили Первую мировую войну. Но патриотический порыв вскоре уступил место сомнениям, марши – реквиемам.
С февраля 2014 года Туган Сохиев - главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра.
DW представляет самые интересные записи с фестиваля, проходящего в Баварии, на озере Кимзе.
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