Зальцбургский фестиваль представил программу на 2025 год

Гостей одного из самых известных фестивалей ждет более 170 мероприятий. Гендель и Доницетти, Чехов и Малер, Стравинский и Серебренников - чем порадует Зальцбург?

Команда Зальцбургского фестиваля во вторник, 3 декабря, представила программу на 2025 год. Один из наиболее известных фестивалей в будущем сезоне пройдет с 18 июля по 31 августа. Гостей ждет 174 мероприятия: оперы, драматические постановки и концерты. Более 222 тысяч билетов уже в продаже.

В программе чувствуется атмосфера кризиса и даже конца света. Пьеса "Последние дни человечества" Карла Крауса выступает своего рода тематическим "якорем" форума. Учитывая нынешние риски применения ядерного оружия и угрозы для либеральной демократии, публике следует не только принять всерьез предупреждения австрийского писателя и драматурга о бесчеловечности и абсурдности войны, но и усвоить их, подчеркнул художественный руководитель фестиваля Маркус Хинтерхойзер.

Эксперименты с визитной карточкой фестиваля

Визитную карточку Зальцбургского фестиваля - спектакль "Jedermann" ("Имярек") - в 2025 году вновь поставит знаменитый оперный экспериментатор Роберт Карсен, а главную роль исполнит Филипп Хохмайр. Спектакль с этим названием ежесезонно исполняется на сцене, начиная с 1920 года.

Оперную программу фестиваля откроет "Юлий Цезарь в Египте" немецкого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя (Georg Friedrich Händel). В этом произведении в трех актах "все борются против всех", отметил худрук Хинтерхойзер.

В августе свою версию лирической трагедии "Мария Стюарт" Гаэтано Доницетти представит Ульрих Раше (Ulrich Rasche). Этот режиссер известен детальной проработкой произведений.

От Чехова до Серебренникова

Любителей современного прочтения классики ожидает постановка чеховских "Трех сестер" венгерского композитора Петера Этвёша. А американец Питер Селларс, неоднозначно интерпретирующий классику, представит свое видение Арнольда Шенберга и Густава Малера.

Среди других звезд будущего сезона - немецкий актер Аугуст Диль (August Diehl). Он сыграет в спектакле "Метель" российского режиссера Кирилла Серебренникова. А тепло принятый Голливудом австриец Кристоф Вальц исполнит роль рассказчика в новой постановке оперы-оратории Игоря Стравинского "Царь Эдип".

Расторжение контракта с Мариной Давыдовой

Презентация программы оказалась омрачена расторжением контракта с театральным критиком, куратором и режиссером Мариной Давыдовой, которая до сих пор руководила драматическим направлением Зальцбургского фестиваля. По версии руководства, причиной стало нарушение договорных обязательств: Давыдова приняла участие в работе берлинского театрального фестиваля Voices, что якобы противоречит ее обязательствам перед Зальцбургом.

Давыдова не согласна с решением руководства и намерена юридически оспорить расторжение контракта, который был заключен на три года, заявил ее адвокат Геральд Ганцгер. Критик участвовала в деятельности Voices в качестве консультанта и не получила гонорар, подчеркнул юрист.