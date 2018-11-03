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Иван Сотников

Журналист Deutsche Welle. Автор и редактор новостей и публикаций в социальных сетях.

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Иван Сотников: другие публикации

Члены немецкой делегации лежат на бетонном поле в аэропорту Тель-Авива

Самолет Шольца эвакуировали из-за атаки ракет в Тель-Авиве

Самолет Шольца эвакуировали из-за атаки ракет в Тель-Авиве

Cирены воздушной тревоги зазвучали в Тель-Авиве, когда самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца уже готовился вылететь в Каир.
Политика18 октября 2023 г.
Задержанный в автозаке смотрит через решетку

В Москве задержаны участники одиночных пикетов

В Москве задержаны участники одиночных пикетов

На Тверской улице полиция задержала более 10 человек, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку политзаключенных.
Политика31 декабря 2019 г.
Мужчины в казачьей форме избивают демонстрантов в Москве, 5 мая 2018 года

В России появится единое казачье общество

В России появится единое казачье общество

На заседании в Храме Христа Спасителя в Москве было учреждено Всероссийское казачье общество.
Политика27 ноября 2018 г.
Лондон, вид на Темзу, Вестминстерский мост и исторический центр

Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства

Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства

Ведущий телеканала "Россия" подтвердил, что у него есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне.
Общество27 ноября 2018 г.
Статуя богини правосудия

"Ощадбанк" отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

"Ощадбанк" отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Украинский банк сообщил о победе в деле против РФ о потере активов в результате аннексии Крыма.
Политика26 ноября 2018 г.
В провинции Дейр-эз-Зор

Наблюдатели сообщили о гибели мирных жителей в Сирии

Наблюдатели сообщили о гибели мирных жителей в Сирии

Международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пунктуХаджин, утверждают правозащитники.
Политика3 ноября 2018 г.
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