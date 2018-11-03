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Иван Сотников
Журналист Deutsche Welle. Автор и редактор новостей и публикаций в социальных сетях.
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Иван Сотников: другие публикации
Самолет Шольца эвакуировали из-за атаки ракет в Тель-Авиве
Самолет Шольца эвакуировали из-за атаки ракет в Тель-Авиве
Cирены воздушной тревоги зазвучали в Тель-Авиве, когда самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца уже готовился вылететь в Каир.
Политика
18.10.2023
18 октября 2023 г.
В Москве задержаны участники одиночных пикетов
В Москве задержаны участники одиночных пикетов
На Тверской улице полиция задержала более 10 человек, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку политзаключенных.
Политика
31.12.2019
31 декабря 2019 г.
В России появится единое казачье общество
В России появится единое казачье общество
На заседании в Храме Христа Спасителя в Москве было учреждено Всероссийское казачье общество.
Политика
27.11.2018
27 ноября 2018 г.
Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Ведущий телеканала "Россия" подтвердил, что у него есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне.
Общество
27.11.2018
27 ноября 2018 г.
"Ощадбанк" отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма
"Ощадбанк" отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма
Украинский банк сообщил о победе в деле против РФ о потере активов в результате аннексии Крыма.
Политика
26.11.2018
26 ноября 2018 г.
Наблюдатели сообщили о гибели мирных жителей в Сирии
Наблюдатели сообщили о гибели мирных жителей в Сирии
Международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пунктуХаджин, утверждают правозащитники.
Политика
03.11.2018
3 ноября 2018 г.
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