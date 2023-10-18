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Самолет Шольца эвакуировали из-за атаки ракет в Тель-Авиве

Иван Сотников
18 октября 2023 г.

Cирены воздушной тревоги зазвучали в Тель-Авиве, когда самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца уже готовился вылететь в Каир. Всю делегацию попросили срочно покинуть машину и лечь на землю.

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Члены немецкой делегации лежат на бетонном поле в аэропорту Тель-Авива
Как только зазвучали сирены воздушной тревоги, всю немецкую делегацию попросили срочно покинуть самолет и лечь на землюФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) был эвакуирован из-за ракетной атаки в Тель-Авиве. Об этом сообщил заместитель главного редактора газеты Die Welt Робин Александер (Robin Alexander), который находился в составе немецкой делегации в Израиле. По словам Александера, вечером во вторник, 17 октября, когда самолет Шольца уже готовился вылететь в Каир, в Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги. Всю делегацию попросили срочно покинуть машину и лечь на бетонное поле.

Между тем канцлер ФРГ, как уточнил журналист, не лежал на поле, а побежал к стоящему неподалеку контейнеру, а оттуда отправился в комнату безопасности в здании аэропорта. Он смог непосредственно увидеть, как израильская система ПВО "Железный купол" перехватила две ракеты над аэропортом, написал Робин Александер. Спустя несколько минут все пассажиры вернулись на борт, и самолет вылетел в Каир.

Олаф Шольц первым из глав правительств европейских стран посетил Израиль после начала атак террористической группировки ХАМАС 7 октября. В Тель-Авиве во время его визита неоднократно звучала воздушная тревога, и Шольцу несколько раз приходилось уходить в комнату безопасности на территории посольства ФРГ. В среду, 18 октября, в Израиле ждут Джо Байдена.

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