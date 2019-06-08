 Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2019

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Россия

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Премия "Камертон" имени убитой в 2006 году журналистки вручена спецкору "Медузы" Ивану Голунову, задержанному в июне и освобожденному спустя несколько дней.

Иван Голунов после освобождения

Иван Голунов после освобождения, июнь 2019 г.

Специальный корреспондент базирующегося в Риге русскоязычного онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов получил премию "Камертон", учрежденную в память об убитой журналистке Анне Политковской. Церемония вручения награды прошла в Большом зале Московской консерватории в воскресенье, 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов.

"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была. Мне бы очень хотелось верить, чтобы в той ситуации, в которой находился я, больше никто не оказался", - заявил Голунов, получая премию и вспоминая о своем задержании в июне 2019 года в Москве. Одновременно журналист поблагодарил гендиректора "Медузы" Галину Тимченко и председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Задержание Голунова

Дело корреспондента "Медузы" Голунова вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков; на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

Контекст

Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин. (12.06.2019)

Смягчать антинаркотические законы не требуется, заявил президент Путин. Но правозащитники считают: масштабы фабрикаций по наркоделам в РФ огромны и для этого применяются разные способы. (21.06.2019)

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала более 500 человек, в том числе журналистов, пришедших на акцию с редакционным заданием. Некоторым задержанным назначили административные штрафы.

Премия имени Анны Политковской

Премия "Камертон" имени Анны Политковской учреждена в 2013 году Союзом журналистов России в память о российской журналистке, писавшей, среди прочего, о военных преступлениях и нарушениях прав человека в Чечне. Политковская была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года, обстоятельства ее смерти до конца не раскрыты.

Награда присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

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  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

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    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 02:21

Что говорят в Германии о жестком подавлении протеста в Москве?

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Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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