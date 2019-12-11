 Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2019

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Россия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских

Журналист Иван Голунов просит зарегистрировать заявление о совершенных в его отношении преступлениях. В первую очередь, речь идет о подбросе наркотиков и незаконном применении к нему насилия сотрудниками органов.

Журналист Иван Голунов (фото из архива)

Журналист Иван Голунов после освобождения из-под домашнего ареста

Спецкорр  "Медузы" Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании сотрудников полиции. Об этом онлайн-издание сообщает в среду, 11 декабря.

По словам Голунова, сотрудники правоохранительных органов неоднократно утверждали, что соответствующее заявление о преступлении не было зарегистрировано, пишет издание. В этой ситуации журналист попросил официально зарегистрировать сообщение о преступлениях: подбросе наркотиков в его личные вещи и квартиру, а также незаконном применении к нему насилия и спецсредств.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин. (10.06.2019)

Как указано в заявлении Ивана Голунова, действия полицейских, проводивших его задержание, подпадают под пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), сообщает "Мезуза".

Результаты проверки по делу Голунова неизвестны

С момента задержания Ивана Голунова прошло уже полгода, однако результаты проверки полицейских, подкинувших журналисту наркотики, неизвестны до сих пор, напоминает "Медуза". В начале декабря Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следователя в связи с расследованием в отношении полицейских, задержавших журналиста.

Ранее представитель Следственного комитета (СК) заявил о том, что часть материалов проверки по делу Ивана Голунова засекретили.

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  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 12:40

Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости

 

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих.  

Ссылки в интернете

Статья онлайн-издания "Медузы" о заявлении Ивана Голунова в ФСБ по поводу его избиения сотрудниками полиции

Статья онлайн-издания "Медузы" о заявлении Ивана Голунова в ФСБ по поводу его избиения сотрудниками полиции

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости  

#НаВолне: критик РПЦ Андрей Кураев о роли церкви, патриархе, Путине, деле Голунова и Чемодановке  

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80  

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