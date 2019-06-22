 Зять Трампа представил план США по развитию палестинских территорий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Зять Трампа представил план США по развитию палестинских территорий

План США предполагает инвестиции в 50 миллиардов долларов в палестинские территории в течение 10 лет, а также проекты в Египте, Иордании и Ливане. Пока неизвестно, кто его будет финансировать.

Выступление Джареда Кушнера в Бахрейне

Выступление Джареда Кушнера в Бахрейне

Ближний Восток можно превратить из жертвы конфликта в образец для всего мира в области торговли. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер, который принял участие в создании экономической части плана по урегулированию ближневосточного конфликта. "Мы хотим видеть мир, безопасность и процветание палестинцев, израильтян и всех остальных", - подчеркнул Кушнер на конференции в Бахрейне во вторник, 25 июня. Он особо выделил "рассудок, силу, усердие и смелость", которые "в изобилии присутствуют у палестинцев".

Контекст

14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Меры, предложенные США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме 50 миллиардов долларов в течение 10 лет. Эти средства должны быть вложены в Западный берег реки Иордан и сектор Газа, а также в проекты в Египте, Иордании и Ливане. В то же время, план США не предполагает капиталовложений со стороны Вашингтона. Ранее сообщалось о возможных проектах в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, туризме и сельском хозяйстве.

Палестинцы критикуют план Кушнера

Между тем Организация освобождения Палестины еще до начала конференции расценила экономические предложения американской стороны как "абстрактные обещания" и призвали к политическому решению конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь, Саудовская Аравия выразила поддержку "международным усилиям", нацеленным на "улучшение благосостояния, инвестиции и экономический рост".

Руководство Палестинской национальной автономии бойкотировало конференцию в Бахрейне. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с американскими властями с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива в декабре 2017 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:10

Чем чреват перенос американского посольства в Иерусалим?

Контекст

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов. (17.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем чреват перенос американского посольства в Иерусалим?  

Израиль легализовал строительство на частных участках палестинцев (07.02.2017)  

Ближний Восток: о перемирии не может быть и речи? (17.10.2015)  

Также по теме

US-Dollarnoten

Белый дом представил амбициозный план развития палестинских территорий 22.06.2019

Инвестиции в объеме 50 млрд долларов предполагается направить на развитие здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма и энергоснабжения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Felsendom Jerusalem

Комментарий: Трамп намеренно разжигает конфликт на Ближнем Востоке 07.12.2017

Признав Иерусалим столицей Израиля, Дональд Трамп рискует подогреть конфликт в регионе. Пострадать от этого в равной степени могут и палестинцы, и израильтяне, считает Райнер Золлих.

Westjordanland | Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas während eines Treffen der PLO

Палестинцы намерены порвать отношения с Израилем 04.02.2018

Организация освобождения Палестины призывает к политической, экономической и административной независимости. Не исключается отмена решения о признании права Израиля на существование.

Реклама

Самые читаемые

Прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиции  

Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России  

Возвращение России в ПАСЕ: волна возмущения в Киеве  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно