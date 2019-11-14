Земельная реформа в Украине: чего хотят ее противники

Всеукраинский аграрный совет (ВАС), Ассоциация фермеров и землевладельцев Украины, а также ряд партий и общественных организаций в четверг, 6 февраля, организовали многотысячные протесты в Киеве против принятия парламентом закона о рынке земли. Главное требование - не спешить с превращением земли в товар. Протесты прошли мирно, но их организаторы заявили, что будут добиваться своего вплоть до политических перемен.

Аграрии выступают за продуманную земельную реформу

Претензии у лидеров ВАС к авторам закона о рынке земли вызывает, прежде всего, план власти немедленно запустить куплю-продажу земли физическими и юридическими лицами. Участники одной протестной акции, прошедшей в Киеве у офиса президента в день рассмотрения парламентом земельного закона, требовали встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Они держали в руках и выкрикивали лозунги "Требуем диалога!", "Господин президент, услышьте село!". Как сказал журналистам председатель ВАС Андрей Дикун, эта встреча необходима, чтобы передать Зеленскому требования аграриев.

Этих требований всего два. Первое - ввести переходной период и сначала позволить покупать не более 500 гектаров только физическим лицам из числа граждан Украины. И лишь через несколько лет допустить на земельный рынок юридических лиц, с предельным объемом покупки земли не более пяти тысяч гектаров. Второе требование - создать финансовые и кредитные возможности малому и среднему фермерству для покупки земли.

"Такой подход даст возможность малым и средним аграриям войти без потерь в рынок земли, сохранить рабочие места, иметь возможность инвестировать в производство", - сказал журналистам Андрей Дикун. Однако президент Зеленский так и не вышел к протестующим. Позже стало известно, что в это время он был на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде. Вместо него обращение ВАС передали одному из сотрудников президентского офиса.

Оппозиция вывела своих сторонников к Раде

Своих сторонников на улицы Киева вывела оппозиция

В ходе другой протестной акции возле Верховной рады, несмотря на морозную и ветреную погоду собралась многотысячная толпа под флагами Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины, а также нескольких политических партий. Среди них больше всего было флагов партии "Батькивщина", "Всеукраинского объединения "Свобода" и "Национального корпуса". Еще до начала заседания парламента протестующие перекрыли движение автотранспорта по улице Грушевского.

Поскольку остановка движения автомобилей является в Украине уголовным преступлением, активисты использовали привычную тактику, когда несколько десятков людей непрерывно переходят улицу на пешеходном переходе. После вмешательства полиции, движение транспорта удалось разблокировать. Далее протесты происходили мирно, за исключением одного-двух случаев локальной толкотни с кордонами многочисленных правоохранителей, охранявших здание парламента.

Радикалы требовали перезагрузки власти

Многие из протестующих в целом выступали против продажи земли

Среди лозунгов, которые выкрикивали ораторы со сцены и держали в руках пришедшие на площадь Конституции перед Верховной радой, были как призывы не превращать землю в товар, так и требования создать условия для "цивилизованного" земельного рынка. Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в своем выступлении со сцены митинга подверг намерения власти принять земельный закон сокрушительной критике. А в интервью DW уточнил: он убежден, что "земля вообще не может быть товаром".

В отличие от него фермер из Винницкой области, назвавшийся Сергеем, считает целесообразным разрешить продажу земли, но только местным и государственным органам власти. Он отверг аргументы о том, что земля давно является товаром в экономически успешных государствах, и в качестве контраргумента привел опыт Китая. "Собственником земли должно быть только государство, а местные общины - распорядителями этой земли с правом сдавать ее в аренду. Только так у местных общин появятся средства на ремонт дорог, школ, больниц и на другие программы", - считает фермер.

Выступавшие со сцены от политических партий и общественных организаций пугали присутствующих давлением, которое президент Зеленский якобы оказывает на депутатов фракции "Слуга народа". А также слухами о том, что власть "пошла на сговор с кумом Путина" (одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком - Ред.) ради принятия земельного закона. Наиболее радикально настроенные ораторы призывали к гражданскому неповиновению и к "перезагрузке власти" в случае принятия закона о рынке земли. Один из присутствующих демонстративно сжег баннер в поддержку земельной реформы в знак своего протеста. Ко второй половине дня пыл протестующих начал спадать, а люди расходиться с площади возле Верховной рады.

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