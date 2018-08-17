 Земана критикуют за неучастие в мероприятиях к 50-летию оккупации ЧССР | Новости из Германии о Европе | DW | 17.08.2018

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Европа

Земана критикуют за неучастие в мероприятиях к 50-летию оккупации ЧССР

Глава партии "Традиция Ответственность Процветание 09" призвал президента Милоша Земана не пренебрегать своими конституционными обязанностями и выступить с речью 21 августа.

Советские танки в Праге, 21 августа 1968 года

Советские танки в Праге, 21 августа 1968 года

Чешская парламентская оппозиция резко раскритиковала отказ президента страны Милоша Земана участвовать в мероприятиях, посвященных 50-летию со дня оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Это странное решение, заявил Петр Фиала, председатель Гражданской демократической партии, второй по величине силы в парламенте, передает агентство dpa в пятницу, 16 августа.

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В свою очередь председатель партии "Традиция Ответственность Процветание 09" Иржи Поспишил в открытом письме призвал Земана не пренебрегать своими конституционными обязанностями. "Невзирая на ваши пророссийские симпатии, мы оба - граждане одной страны, которая в 1968 году мечтала о справедливом общественном строе. Оккупация эти мечты развеяла", - приводит слова Поспишила радиостанция Radio Praha. Политик напомнил, что Земан уже в течение нескольких лет избегает участия в памятных акциях и официальных мероприятиях, посвященных годовщинам оккупации.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что Земан однозначно считает оккупацию Чехословакии преступлением. "Свое отважное слово господин президент уже произнес, когда в начале периода нормализации заявил о несогласии с оккупацией... Подобное высказывание дороже тысячи формальных и неискренних речей, которые, несомненно, прозвучат 21 августа", - написал Овчачек в своем микроблоге Twitter.

Жертвами столкновений стали более 100 человек

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Они подавили восстание, получившее название "Пражская весна" и направленное на создание "социализма с человеческим лицом". Жертвами столкновений стали более 100 человек.

21 августа 2018 года у здания Чешского радио в Праге, где в 1968 году проходили самые тяжелые бои, состоятся памятные мероприятия, в которых намерены участвовать премьер-министр страны Андрей Бабиш и председатели обеих палат парламента. 

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    Автор: Ефим Шуман


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