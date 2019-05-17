Зеленый свет для электросамокатов в Германии

Кататься на электросамокатах в Германии можно, но только по велодорожкам, а там, где их нет, - по проезжей части. Такое решение в пятницу, 17 мая, приняла верхняя палата немецкого парламента, прислушавшись к протестам пешеходов. Бундесрат также повысил минимальный возраст для управления этим транспортным средством c 12 до 14 лет.

Несмотря на то что для окончательного допуска электросамокатов требуется еще постановление правительства, решение бундесрата означает однозначную победу пешеходного лобби, одним из представителей которого является Союз защиты прав пешеходов (Fuss e.V.) Федеральные власти в Берлине пошли навстречу требованиям немецких земель, призывавших запретить езду на самокатах по тротуарам - вопреки первоначальным планам правительства. Ранее от идеи допуска электросамокатов на тротуары отказалось немецкое министерство транспорта. Теперь решение бундесрата поставило точку в горячем споре об использовании этого вида транспорта в ФРГ.

Пешеходы - главная группа риска

До сих пор использование самокатов с электроприводом, набирающих популярность среди жителей Парижа, Вены и Санкт-Петербурга, в Германии не было официально разрешено. В одном лишь Берлине в 2018 году полиция конфисковала несколько десятков самокатов, выписав штрафы в 70 евро их владельцам за незаконное использование транспортных средств, не допущенных к участию в дорожном движении.

Велодорожка в Берлине

Дискуссия об электросамокатах в Германии сводилась к вопросу о том, где можно будет на них ездить - по тротуарам, велодорожкам или проезжей части. Первоначально предполагалось, что на самокатах можно будет ездить по тротуарам - при условии, что они не разгоняются быстрее 12 километров в час. Но это втрое выше скорости среднего пешехода, отмечали в Союзе пешеходов и требовали не допускать самокаты на тротуары.

Это неспроста - именно пешеходы считаются главной группой риска среди всех участников движения. По всей Германии в 2018 году жертвами ДТП стали 457 пешеходов (в России - 4710). Причем по количеству погибших лидирует Берлин (19) - что, впрочем, на порядок ниже, чем в Москве (249).

"Некоторые тротуары в Берлине настолько переполнены, что на них возникают пробки из пешеходов", - указывает пресс-секретарь объединения Fuss e.V. Роланд Штимпель (Roland Stimpel). При этом, как ни парадоксально, самой большой опасности пешеходы подвергаются в, казалось бы, безобидной ситуации - при переходе перекрестков на зеленый сигнал светофора. Поворачивающие на этот же зеленый машины нередко не пропускают пешеходов - и наезжают на них.

Печальный опыт Барселоны

В своей кампании против допуска электросамокатов на тротуары Союз пешеходов Германии ссылался, в том числе, и на печальный испанский опыт. В Барселоне 90-летняя пенсионерка погибла от травм, полученных в результате падения на асфальта из-за наезда самоката (управлявшая им школьница смотрела в момент наезда на мобильный телефон). Этот несчастный случай заставил испанские власти запретить использование на тротуарах самокатов с электроприводом. Пешеходное лобби в Германии хотело исключить такие ситуации в принципе.

Роланд Штимпель

Берлинские тротуары исторически были шире, рассказывает Роланд Штимпель. Но пространство для пешеходов постоянно сокращается - из-за парковочных мест и велодорожек. Пешеходов становится все больше, а места меньше, и поэтомуперспектива появления на тротуарах электросамокатовбыла встречена в штыки.

Основанный в 1985 году Союз пешеходов Fuss e.V. видит своей целью защиту прав тех, кто предпочитает передвигаться по городу "на своих двоих". Организация распространяет информацию о том, куда жаловаться на неверно припаркованные автомобили и что делать, когда кто-то перегораживает тротуар - одним словом, помогает пешеходам отвоевать "жизненное пространство". Потому что пешеходам тоже нужно место, указывает Штимпель.

Немецкие тротуары останутся во власти пешеходов

Против самих самокатов с электроприводом Союз пешеходов не имеет никаких возражений - "если они заменят машины на проезжей части, то будет отлично", уточняет Штимпель. А вот на тротуарах они создавали бы лишнюю напряженность - детям и пожилым людям пришлось бы уворачиваться от быстрых самокатов.

В Германии есть правила на все случаи жизни, констатирует Штимпель, но, к счастью, пока нет законодательных предписаний по поводу того, как ходить по тротуарам, поскольку пешеходы справляются сами, глядя по сторонам и уступая дорогу друг другу.

Возможное появление на тротуарах транспортных средств в виде электросамокатов потребовало бы дополнительных правил поведения в общественных местах. Но теперь они точно не понадобятся, поскольку тротуары останутся во власти пешеходов.

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