 Зеленский указал, что РФ не вправе требовать поправок к Конституции о Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 04.07.2020

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Украина

Зеленский указал, что РФ не вправе требовать поправок к Конституции о Донбассе

Ранее замглавы администрации президента РФ заявил, что Москва требует от Киева "в ближайшее время" представить законопроект о поправках к Конституции об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Россия не имеет права требовать от Украины в ближайшее время представить законопроект о поправках к Конституции об особом статусе Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Никто от Украины ничего не может требовать, мы независимая страна", - сказал Зеленский в субботу, 4 июля, в ходе деловой поездки по Одесской области. "Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - отметил Зеленский.

Говоря о встрече советников лидеров стран "нормандского формата", состоявшейся накануне в Берлине, он отметил, что пока не готов полноценно ее комментировать, но она прошла "очень неплохо", "предметно", цитирует президента агентство "Интерфакс". Зеленский намерен обсудить итоги переговоров с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который участвовал в них с украинской стороны.

Козак прокомментировал сообщение Der Spiegel

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил со ссылкой на документ, полученный расследовательским центром "Досье" из правительственных кругов РФ, что Москва требует от Киева до 6 июля разработать проект поправок в Конституцию о предоставлении регионам Донбасса особого порядка местного самоуправления. 

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

"Не к 6 июля, а в ближайшее время", - прокомментировал это сообщение замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров 3 июля в Берлине, на которых он представлял российскую сторону. По словам Козака, на встрече "не удалось получить от Украины четкий, внятный ответ", когда будут подготовлены поправки в Конституцию "в части децентрализации".

Закон об особом статусе регионов Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят Верховной радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Согласно документу, особый порядок местного самоуправления вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона", в том числе после вывода с территории Украины "всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников". В декабре 2019 года Зеленский подписал принятый Радой законопроект о продлении особого статуса до конца 2020 года.

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    Автор: Николай Бердник


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