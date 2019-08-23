 Зеленский предоставил гражданство Украины 11 участникам боев в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 23.08.2019

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Украина

Зеленский предоставил гражданство Украины 11 участникам боев в Донбассе

Все, кому предоставлено гражданство Украины, непосредственно участвовали в защите суверенитета и независимости страны, указано на сайте президента Владимира Зеленского.

Паспорт гражданина Украины

Паспорт гражданина Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне правительственных войск.

Как отмечается на сайте президента Украины, все, кто получил гражданство Украины согласно его указу, "принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны".

Контекст

Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW. (25.04.2019)

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донбасса. Зеленский в ответ хочет облегчить выдачу украинских паспортов тем, чьи права нарушаются. Взгляд Сергея Елкина. (18.07.2019)

Украинский паспорт получил, к примеру, Тимерхан Мунаев, сын погибшего в 2015 году командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Этот батальон участвовал в боях на стороне правительственных войск и состоял преимущественно из чеченцев, покинувших Россию.

По информации онлайн-издания Українськi Новини, в июле Зеленский предоставил гражданство Украины пяти гражданам России, двум - Белоруссии, одному - Молдавии и одному - Грузии. Сейчас по его поручению в Киеве срочно готовят законопроекты о предоставлении гражданства беженцам из России, указывает издание.

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Информация о предоставлении украинского гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе, на сайте президента Украины Зеленского

Информация о предоставлении украинского гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе, на сайте президента Украины Зеленского

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