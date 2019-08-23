Зеленский предоставил гражданство Украины 11 участникам боев в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне правительственных войск.

Как отмечается на сайте президента Украины, все, кто получил гражданство Украины согласно его указу, "принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны".

Украинский паспорт получил, к примеру, Тимерхан Мунаев, сын погибшего в 2015 году командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Этот батальон участвовал в боях на стороне правительственных войск и состоял преимущественно из чеченцев, покинувших Россию.

По информации онлайн-издания Українськi Новини, в июле Зеленский предоставил гражданство Украины пяти гражданам России, двум - Белоруссии, одному - Молдавии и одному - Грузии. Сейчас по его поручению в Киеве срочно готовят законопроекты о предоставлении гражданства беженцам из России, указывает издание.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

