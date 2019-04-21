 Зеленский пообещал перезагрузку минских соглашений | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Зеленский пообещал перезагрузку минских соглашений

Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку минских соглашений и пообещал сделать все, чтобы вернуть домой украинцев, содержащихся в плену в России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

На первой пресс-конференции после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетными задачами станет перезагрузка минского процесса и продолжение работы в "нормандском формате". Также он сказал, что сделает все для возвращения на родину всех украинских граждан, находящихся в плену в России.

"Задача номер один - вернуть всех заключенных и пленных, наших моряков. Я общался с матерями наших моряков, я не могу обещать, но сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой - это приоритетные задачи. Всех - без исключения", - заверил он.

Контекст

Комик Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины. Его кампания была поверхностной, агрессивной и успешной. Что он будет делать со страной после победы? (21.04.2019)

Президент Украины Петр Порошенко признал, что проиграл выборы главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому. (21.04.2019)

Зеленский также подчеркнул, что в ближайшее время его команда начнет активные информационные действия, направленные на завершение войны на востоке страны, и пригласил к сотрудничеству всех журналистов и блогеров.

Отвечая на вопрос о защите украинского языка Владимир Зеленский ответил, что это его обязанность как гаранта, и заверил, что он будет выполнять эту задачу.

Одна из журналисток задала Зеленскому вопрос об отношениях с Петром Порошенко. В ответ Зеленский рассказал, что действующий президент предложил ему помощь. "Если она мне понадобится, я ему позвоню", - заверил победитель президентских выборов.

Владимир Зеленский также анонсировал существенное сокращение администрации президента и пообещал, что генпрокурор Украины Юрий Луценко покинет свой пост. "Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей", - заявил он.

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    Автор: Ута Штайнвер


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