 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса | Новости из Германии об Украине | DW | 18.12.2019

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Украина

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Особый порядок самоуправления в сепаратистских регионах Донбасса продлен до конца будущего года. Неделю тому назад соответствующий законопроект одобрила Верховная рада Украины.

Жители подконтрольного сепаратистам Донецка (фото из архива)

Жители подконтрольного сепаратистам Донецка (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении особого статуса сепаратистских регионов Донбасса еще на один год. На официальном сайте украинского парламента указано, что принятый 12 декабря закон 18 декабря возвращен с подписью президента.

Контекст

Обозреватели немецких масс-медиа сходятся в том, что саммит в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины, но оценивают итоги переговоров по-разному. (10.12.2019)

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Ныне утвержденный Зеленским закон продлевает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до конца 2020 года. Украинский парламент принял этот документ 12 декабря 320-ю голосами. Особый статус Донбасса продлен по итогам декабрьского саммита в "нормандском формате" с участием Украины, России, Германии и Франции.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был изначально принят Верховной радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона", в том числе после вывода с территории Украины "всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников".

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    Автор: Ирина Шпаковская


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