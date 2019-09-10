 Зеленский подписал закон об импичменте президента Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 23.09.2019

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Украина

Зеленский подписал закон об импичменте президента Украины

Закон о порядке лишения полномочий президента Украины внес в Верховную раду сам Зеленский через 9 дней после вступления в должность главы государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о порядке лишения полномочий главы государства. Об этом сообщается на сайте Верховной рады в понедельник, 23 сентября. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Согласно закону, Верховная рада получает полномочия устранять президента с поста исключительно в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены. Основанием для инициирования импичмента служит письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Рады. Решение об инициировании процедуры отстранения президента от должности принимает также большинство конституционного состава.

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Рада должна создать специальную следственную комиссию для выяснения факта и обстоятельств совершения президентом преступления. Заседание по рассмотрению выводов комиссии должно быть открытым за исключением случаев, когда представляемые данные являются государственной тайной. После принятия решения о выдвижении президенту обвинений Верховная рада обращается в Конституционный и Верховный суды, и в случае их положительных решений депутаты принимают решение о лишении главы государства его поста.

Импичмент требует поддержки не менее 75 процентов депутатов

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосуют не менее 75 процентов полного состава Рады. В случае непринятия постановления председатель парламента приносит президенту извинения. В ходе процедуры импичмента глава государства имеет право пользоваться услугами адвокатов.

Законопроект об импичменте был внесен в Раду президентом Зеленским 29 мая - через 9 дней после его вступления в должность. Этот закон был одним из предвыборных обещаний Зеленского. 10 сентября документ поддержали 245 депутатов при минимально необходимой поддержке 226 парламентариев.

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