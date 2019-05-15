 Зеленский официально вступил в должность президента Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2019

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Украина

Зеленский официально вступил в должность президента Украины

В ходе инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. Выбор даты вступления в должность привел к спору между Зеленским и Радой.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, в Киеве официально вступил в должность президента Украины. В ходе торжественной процедуры в Верховной раде новому президенту вручили символы власти - булаву, нагрудный знак и печать.

Председатель Центризбиркома объявил результаты голосования, после чего глава Конституционного суда Украины привел избранного президента к присяге. Как заявил ранее советник Зеленского Димитрий Разумков, инаугурация президента пройдет "традиционно и без банкета".

Контекст

Парламент Украины проголосовал за проведение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Сам он предлагал сделать это 19 мая. (16.05.2019)

Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко. (03.05.2019)

На инаугурации Зеленского присутствуют представители около 60 государств, в том числе президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

В Москве заявили, что не получали приглашения на церемонию инаугурации. Президент РФ Владимир Путин до сих пор не поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы государства.

Дебаты с Радой о дате инаугурации

Владимир Зеленский ранее предлагал провести инаугурацию в выходной день 19 мая, однако многие депутаты выступили против этой даты, поскольку на нее приходится День памяти жертв политических репрессий в Украине. В итоге украинский парламент назначил инаугурацию на 10 утра в понедельник, 20 мая.

Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, подверг критике решение украинского парламента. По словам избранного президента, его команда настаивала на инаугурации 19 мая, чтобы "не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян". "Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - заявил Зеленский. В свою очередь, он пригласил своих сторонников в Мариинский парк, откуда он намерен отправиться в Верховную раду, и где можно будет наблюдать за церемонией на больших экранах.

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    Автор: Ута Штайнвер


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