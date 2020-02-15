 Зеленский назвал условия для местных выборов в Донбассе | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2020

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Германия

Зеленский назвал условия для местных выборов в Донбассе

Киев не готов к прямому диалогу с так называемой "местной властью" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины в Мюнхене.

Владимир Зеленский в Мюнхене

Владимир Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Соответствующее заявление украинский лидер сделал в субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим провести местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории (аннексированного Россией. - Ред.) Крыма", - подчеркнул он. Однако сделать это без элементарных условий безопасности, "в нарушение конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно для нас", отметил далее украинский лидер.

Контекст

Первый день Мюнхенской конференции по безопасности запомнился опасениями из-за ослабления Запада, призывами к сотрудничеству с Россией и спорным мирным планом по Украине. Репортаж DW.

Диалог лишь с местным населением Донбасса

Зеленский указал, что украинские власти готовы к переговорам исключительно с мирным населением в Донбассе. "Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой местной властью в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", - добавил  президент.

Новая диалоговая платформа

Украинский лидер также анонсировал создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса". По его словам, она будет учреждена, в частности, в интересах переселенцев из Донбасса. Зеленский считает, что те должны "активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины".

Мюнхенская конференция по безопасности - 2020 проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. На ней присутствуют 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД.

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    Автор: Григорий Аросев


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