Зеленский и Порошенко проходят во второй тур выборов президента Украины

Первые результаты ЦИК подтверждают данные Национального экзитпола, согласно которому во втором туре за пост президента будут бороться Зеленский и Порошенко. Тимошенко выбывает из президентской гонки.
В Украине вечером в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре. По данным ЦИК, после обработки 25 процентов протоколов на первом месте артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский (30,03 процента голосов). Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,84 процента голосов, а бывший премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,28 процента. При этом в заграничном избирательном округе действующий президент Украины опережает Владимира Зеленского. Таким образом во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Подробнее о первом туре президентских выборов в Украине читайте в хронике DW.
Сразу после закрытия избирательных участков Национальный экзитпол - объединение трех авторитетных социологических служб страны - опубликовал окончательные данные опросов избирателей. Согласно им, Зеленский набирал 30,6 процента голосов, Порошенко - 17,8 процента, а Тимошенко - 14,2 процента голосов.
Тимошенко считает результаты экзитпола манипулированными
Лидер "Батькивщины" назвала результаты Национального экзитпола манипулированными и заявила, что заняла в первом туре второе место. Политик сослалась на результаты опроса проголосовавших избирателей членами ее команды. "Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского", - добавила Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" призвала украинцев "не воспринимать экзитполы", которые она назвала "продажными", а также особо выделила необходимость защищать избиркомы от провокаций на протяжении всей ночи после голосования. По данным ее команды, шоумен Зеленский набрал 27 процентов, сама Тимошенко - 20 процентов, Порошенко - около 17 процентов.
ЦИК Украины: Явка - почти 63,5 процента
ЦИК Украины сообщает, что явка на выборах составила 63,52 процента по данным из всех 199 избирательных округов. Менее 60 процентов избирателей проголосовали в Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях. Наиболее высокая явка зафиксирована в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.
Порошенко требует дебатов перед вторым туром
Второй тур выборов пройдет 21 апреля. По словам Порошенко, предвыборные дебаты должны быть "ключевым элементом второго тура". "Если кто-то будет от них уклоняться, мы будем знать, что ему нечего сказать", - добавил действующий глава государства. В свою очередь, Зеленский выразил готовность к дебатам с соперником.
Официальные результаты второго тура выборов, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
Более 2000 международных наблюдателей
За избирательным процессом в Украине наблюдали 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Наблюдателей из России в Украину не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан стран-агрессоров и тех, кого делегировали эти страны. В Украине Российская Федерация официально признана страной-агрессором.
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