 Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке | Новости из Германии об Украине | DW | 23.05.2019

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Украина

Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке

Петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского набрала за сутки необходимый для рассмотрения минимум в 25 тысяч голосов.

Владимир Зеленский на церемонии инаугурации 20 мая

Владимир Зеленский на церемонии инаугурации 20 мая

Электронная петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского за сутки после ее регистрации 22 мая набрала необходимый для рассмотрения минимум в 25 тысяч голосов. На 19 часов мск в четверг, 23 мая, ее поддержали более 32 тысяч человек. Согласно украинскому законодательству, теперь петицию должен рассмотреть глава государства.

Администрация президента должна приступить к рассмотрению документа в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней.

Петиция за отставку Зеленского

Петицию разместил пользователь Максим Безрук, заявивший о разочаровании избирателей первыми заявлениями и действиями Зеленского после инаугурации. "Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - говорится в обращении.

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Для рассмотрения петиции президентом Украины ее должны поддержать не менее 25 тысяч человек в течение 90 дней.

Владимир Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины после победы во втором туре выборов с результатом более 73 процентов над Петром Порошенко. И уже в день своей инаугурации он распустил Верховную раду и назначил на 21 июля досрочные парламентские выборы.

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    Автор: Ута Штайнвер


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