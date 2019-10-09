 Зеленский в Донбассе потребовал ″убрать оружие″ | Новости из Германии об Украине | DW | 26.10.2019

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Украина

Зеленский в Донбассе потребовал "убрать оружие"

Президент Украины уже второй день находится в городе Золотое Луганской области, где с начала октября пробуксовывает процесс разведения сил.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится в городе Золотое Луганской области, где с 7 октября пробуксовывает процесс отведения сил от линии разграничения. Об этом в субботу, 26 октября, сообщило агентство УНИАН.

Как уточнили в пресс-службе президента, тот поговорил "с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск".

"Я президент этой страны"

Контекст

Борис Немцов был застрелен прямо посреди улицы. Скорее всего, это убийство, подобно многим другим преступлениям, никогда не будет раскрыто полностью, считает Инго Маннтойфель. (28.02.2015)

На дебатах в Европарламенте о ситуации в Украине одной из главных тем стала "формула Штайнмайера". Преимущественно комментировали ее и призывали к осторожности депутаты из Восточной Европы. (10.10.2019)

В ходе одной из встреч Зеленский вступил в словесную перепалку с бойцом добровольческого батальона. Тот спросил, собирается ли глава государства встречаться с участниками протестных акций "Нет капитуляции!". Активисты выступают против урегулирования по так называемой "формуле Штайнмайера", в соответствии с которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион должен получить особый статус. Требование о встрече было передано через нового губернатора Николаевской области Александра Стадника.

"Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать. Ты не понял… Я президент этой страны. Мне - 42-й год… Я тебе пришел и сказал: "Оружие убери", - а ты мне не переводи (на. - Ред.) акции", - заявил в ответ Зеленский.

Зеленский: Безразлично, с кем договариваться о перемирии

На другой записи он говорит, что ему безразлично, с кем подписывать соглашение о перемирии, главное - чтобы перестали гибнуть люди.

Ранее в ходе встречи в Японии президенты ФРГ и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Water Steinmeier) и Зеленский обсудили мирный процесс на востоке Украины.

Канцелярия президента ФРГ подтвердила, что главы двух государств встречались на полях церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в Токио. В канцелярии также сообщили, что Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Киев, тот поблагодарил украинского коллегу, но ничего конкретного не обещал.

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    Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день.

    Автор: Николай Бердник


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