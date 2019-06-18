Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем

Между первым и вторым турами президентских выборов в Украине канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) принимала у себя в Берлине только одного из двух оставшихся претендентов на высший государственный пост - тогдашнего президента Петра Порошенко. Но выигравший в итоге выборы с большим отрывом Владимир Зеленский не в обиде. "Очень хорошая была встреча", - подвел он итоги своих первых переговоров с Меркель во вторник, 18 июня, весело подчеркнув, что не видит ничего необычного в том, что канцлер принимает президента Украины. Тогда, мол, им был Порошенко, теперь - он.

Впрочем, первый официальный визит нового украинского президента в Германию, который, как и полагается по протоколу, проходил по высшему разряду, едва не начался с ЧП.

Президент Украины - гарант безопасности канцлера

На площади перед зданием ведомства федерального канцлера Ангела Меркель и Владимир Зеленский обошли строй почетного караула. Когда оркестр бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру явно стало плохо.

Здание ведомства федерального канцлера

Ангела Меркель покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты, но все обошлось. Дослушав музыку до конца, она как ни в чем не бывало повела гостя в здание. До журналистов донеслись обрывки фраз, сказанные ею Зеленскому по-английски.

Позднее на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Киева Меркель подтвердила, что на солнцепеке ей стало не по себе, но потом она "выпила как минимум три стакана воды, которой мне, очевидно, не хватало, и теперь все в порядке".

"Я был рядом, - остался в своем амплуа юмориста президент Украины. - Так что канцлер всегда была в полной безопасности".

Программа нового президента Украины

В ходе своей первой личной встречи с новым украинским президентом, говорил накануне его визита официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Stefen Seibert), Ангела Меркель хочет узнать, каким Зеленский "видит свое президентство, как собирается действовать во внутренней политике, как относится к реформам последних лет и как намерен их продолжать". И что он намерен делать по урегулированию ситуации на востоке Украины, остающейся, по оценке Зайберта, "вопиющей".

Интервью Зеленского газете Bild

Удовлетворить свое любопытство Ангела Меркель могла уже утром, открыв газету Bild. Примерно такие же вопросы задали Зеленскому репортеры. "Я хочу украинцам всего, что обещал им: покончить с коррупцией, сделать украинскую политику честной и открытой, объединить страну, принести ей мир и улучшить жизнь нормальных людей", - заявил он в интервью Bild.

Санкции против России, по выражению президента, - это "единственный инструмент давления, с помощью которого можно добиться освобождения захваченной территории, восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет Украины и вернуть их народу". Путину, когда он с ним встретится, Зеленский собирается сказать, что "Донбасс и Крым относятся к Украине". В газопроводном проекте "Северный поток - 2", он, как и его предшественник Порошенко, видит "угрозу энергетической безопасности Украины и Европы".

Берлин и Киев за сохранение санкций против РФ

Примерно то же, что и в интервью газете Bild, говорил Зеленский на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ. Ангела Меркель в свою очередь подтвердила неизменность позиции Германии, "готовой поддержать Украину на ее пути к экономическому благополучию и демократии".

О расширении санкций против России речь на переговорах, по словам их участников, не шла, но и об их отмене - тоже. Меркель заявила, что до тех пор, пока не будет прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины, санкции ЕС должны оставаться в силе. И добавила, что санкции, введенные в связи с Крымом, "могут быть отменены, когда Крым вернется в состав Украины".

А вот Владимир Зеленский воспользовался трибуной - в буквальном смысле слова - ведомства федерального канцлера, чтобы напрямую обратиться к тем немецким политикам и представителям деловых кругов ФРГ, которые выступают за отмену или либерализацию санкционного режима. "Надеюсь, вы услышите меня, - обращаясь в телекамеры, восклицал Зеленский, - не мы начали эту войну, но надеемся, что сможем как можно скорее ее закончить". Санкции, по его убеждению, это "единственный путь уладить этот конфликт без кровопролития".

Немецкий бизнес ждет позитивного сигнала из Москвы

Вечером в этот вторник Зеленский был гостем на ужине, который в его честь устроили Восточный комитет немецкой экономики, Торгово-промышленная палата и Германо-украинская внешнеторговая палата.

По словам председателя Восточного комитета Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele), убедительная победа Зеленского на президентских выборах дает ему "колоссальный шанс придать новую динамику процессу реформ в Украине и еще сильнее ориентировать страну на общий рынок ЕС". Полученный от избирателей огромный кредит доверия, считает Бюхеле, должен помочь новому президенту дать отпор коррупции и бюрократии, укрепить правовое государство и повысить защищенность инвестиций.

Восточный комитет указывает, что Украина - самая большая по площади страна в границах Европейского континента и с населением 45 млн человек - представляет собой рынок, более емкий, чем, например, Испания или Польша, но его потенциал используется совершенно недостаточно.

Ожидания немецкого бизнеса, однако, связаны не только с экономикой, но и с политикой, в частности с урегулированием ситуации в Донбассе. Бюхеле хвалит новый тон, который, по его оценке, взял Зеленский в отношениях с Россией, и сожалеет о реакции Кремля. Ее он называет "чрезвычайно разочаровывающей". Москве, с его точки зрения, следовало бы "воспользоваться предоставленным шансом для перезагрузки отношений и дать какой-нибудь позитивный сигнал". Например, освободить украинских моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Первые блокпосты Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Российские пункты пропуска В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Перекрытый Северо-Крымский канал Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Поезда в Крым больше не ходят Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Пеший переход в Крым С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Блокада полуострова крымскотатарскими активистами В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Без электричества с материка Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Общественный контроль После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Минные поля вместо кукурузных Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани "Крымский титан" Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Загрязнение воздуха и химические отравления В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий. Автор: Игорь Бурдыга

