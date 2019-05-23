 Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 28.05.2019

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Украина

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Указ Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили украинского гражданства опубликован на сайте президента Украины. Как сообщила DW пресс-служба Саакашвили, он вернется в Украину 29 мая рейсом из Варшавы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (фото из архива)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (фото из архива)

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возвращено украинское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 28 мая, опубликован на сайте главы государства. Как сообщила DW пресс-служба Саакашвили, он вернется в Украину 29 мая рейсом из Варшавы.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2007 года, а также с января 2008-го по ноябрь 2013 года. Проиграв президентские выборы Георгию Маргвелашвили, он в ноябре 2013 года покинул Грузию.

Саакашвили в украинской политике

В феврале 2015 года тогдашний глава украинского государства Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и своим внештатным помощником.

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После окончания съезда грузин-эмигрантов в бельгийском Льеже Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о перспективах возвращения в Грузию и о том, чем опасен для Украины Петр Порошенко. (11.02.2019)

Вскоре после этого Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой администрации Одесской области. Однако уже в 2016 году Порошенко снял его с этой должности, обосновав это решение ухудшением экономической ситуации региона.

В июле 2017 года Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Въезд Саакашвили на территорию Украины был запрещен до 2021 года.

В интервью DW в феврале 2019 года Саакашвили заявил, что намерен вскоре вернуться в Грузию и в Украину.

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