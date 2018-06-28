Зеехофер увидел возможность урегулирования спора с Меркель

"Уверен, что мы решим" проблему миграции, действуя "разумно и сохраняя авторитет обеих сторон", отметил Хорст Зеехофер. При этом глава МВД ФРГ не исключил, что при определенном раскладе оставит свой пост.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) надеется на успешное разрешение миграционного спора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Об этом он заявил вечером в среду, 27 июня, в эфире телешоу Maischberger общественно-правовой телерадиокомпании ARD.
"Я в значительной степени уверен, что мы решим" эту проблему, действуя "разумно и сохраняя авторитет обеих сторон", отметил он. "Не могу вам этого гарантировать, однако твердая воля для этого наличествует", - добавил политик.
По словам Зеехофера, он рассчитывает, что выход из положения будет предложен на саммите 28-29 июня в Брюсселе. "Есть ожидания и надежда, что на европейском уровне найдутся решения", - подчеркнул глава МВД, выразив уверенность, что это избавит Германию от необходимости действовать в одиночку. В противном случае дальнейшая стратегия будет выработана 1 июля на заседании партийного руководства, добавил он.
"Убеждения важнее должности"
При этом Зеехофер не исключил, что при определенном раскладе, в том случае, если ситуация будет противоречить его политическим позициям, он оставит свой пост. Иногда "убеждения важнее должности", подчеркнул политик.
Конфликт по беженцам разгорелся в июне между ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и баварской ХСС, председателем которой является министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), по одному из 63 пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Он требует, чтобы страны въезда беженцев в ЕС принимали их обратно.
В преддверии выборов в ландтаг
Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким государствам, как Греция и Италия. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы. Социал-демократы в этом вопросе поддерживают Меркель.
По мнению наблюдателей, упрямство главы Христианско-социального союза, с которым он настаивает на своей инициативе, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ), резко критикующим миграционную политику Меркель.
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