 Зеехофер заявил, что мусульмане являются частью Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 28.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Зеехофер заявил, что мусульмане являются частью Германии

Глава МВД хочет, чтобы на ислам в Германии не было зарубежного влияния. Зеехофер заверил, что у мусульман в стране те же права и обязанности, что и у всех граждан.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на Немецкой исламской конференции в Берлине

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на Немецкой исламской конференции в Берлине

Мусульмане являются частью Германии, заявил в среду, 28 ноября, глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на ежегодной Немецкой исламской конференции в Берлине. "Мусульмане, разумеется, имеют такие же права и такие же обязанности, как и каждый здесь в Германии", - сказал министр.

Контекст

Все больше исповедующих ислам в Германии знают немецкий язык, имеют работу и чувствуют связь с этой страной. Но многие ее жители по-прежнему не хотят иметь соседей-мусульман. (25.08.2017)

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это. (31.07.2018)

На конференции он заявил, что его цель - чтобы в Германии был укоренившийся в стране ислам, свои структуры и свои же обученные имамы, что заменило бы зарубежное влияние. Зеехофер также анонсировал программу "Мечети для интеграции", с помощью которой мусульманские объединения смогут получать поддержку для работы по интеграции.

На эту конференцию приглашения получили больше представителей исламской религии, чем прежде, всего на нее зарегистрировались 240 участников. Исламская конференция проходит в Германии с 2006 года.

Зеехофер в марте этого года, только став министром внутренних дел, заявил, что "ислам не является частью Германии", тогда он подвергся критике.

Смотрите также:

  • Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 01:33
Now live
01:33 мин

Мусульманки на пляжах Франции: буркини или все же бикини?

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

Ссылки в интернете

Новый глава МВД не считает ислам частью Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Мусульманки на пляжах Франции: буркини или все же бикини?  

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман  

В Берлине открылась либеральная мечеть  

Реклама

Самые читаемые

Германия и Франция против новых санкций в отношении России  

Как немецкие СМИ объясняют причины Керченского кризиса  

Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно