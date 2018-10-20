 Зеехофер заявил о возможном уходе с поста председателя ХСС | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Зеехофер заявил о возможном уходе с поста председателя ХСС

Глава МВД ФРГ не согласен принимать на себя полную ответственность за провал Христианско-социального союза на земельных выборах в Баварии. Позиции Зеехофера в Баварии ослабли.

Хорст Зеехофер с печальным лицом в день выборов в Баварии

Хорст Зеехофер в день выборов в Баварии

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) не исключил возможного ухода с должности председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). Он не согласен принимать на себя полную ответственность за крупную неудачу ХСС на земельных выборах и "скорее готов уступить свой пост", заявил Зеехофер в эфире баварского телевидения BR Fernsehen в воскресенье, 21 октября.

Контекст

В приоритетах ХСС - "центристский альянс", отметил Маркус Зёдер. По словам Хорста Зеехофера, для него также предпочтителен союз со "Свободными избирателями". (14.10.2018)

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер представил свой план, направленный на ограничение притока мигрантов, и вызвавший споры в правительстве. Будет ли он реализован, и каковы возможные последствия? (13.07.2018)

54 процента респондентов выступили против проведения досрочных выборов в Германии, поддержали идею 40 процентов опрошенных. (23.09.2018)

Хорст Зеехофер включил в свой проект по проблеме беженцев пункт о создании "транзитных центров" на границе, несмотря на возражения партнеров по правящей коалиции. (10.07.2018)

Разногласия между канцлером Германии Меркель и главой МВД Зеехофером по миграционной политике могут привести к развалу правительственной коалиции. DW - о сути спора и его возможных последствиях. (13.06.2018)

По словам Зеехофера, его можно критиковать, но нельзя обвинять во всех неудачах партии. Провал ХСС на выборах в Баварии имеет более глубокие причины, которые накапливались в течение долгого времени. Среди них усиление баварской региональной партии "Свободные избиратели" и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", а также нараставшие общественные изменения.

Ответственен ли Зеехофер за провал ХСС?

На выборах в ландтаг Баварии, состоявшихся 14 октября, ХСС показал самый худший результат с 1950 года, набрав лишь 37,6 процентов голосов и лишившись абсолютного большинства. Второе место заняла партия "зеленых", на третьем оказались идеологически близкие к ХСС "Свободные избиратели".

Данные соцопросов свидетельствуют, что сторонники ХСС и многие члены партии возлагают на Зеехофера личную ответственность за обвальное снижение рейтинга. Причиной тому называют конфликт главы МВД и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) из-за миграционной политики, зачинщиком которого в большей степени выступал Зеехофер.

Ранее, в июле, он уже грозил отставкой с поста председателя ХСС, а также с должности главы МВД, в которой не проработал на то время и ста дней. Причина - резкие разногласия с канцлером, начавшиеся после того, как Зеехофер представил план, предусматривающий меры по ограничению притока беженцев в Германию, с которым не соглашалась Меркель.

Смотрите также:

  • Ангеле Меркель совсем не чуждо чувство юмора. На саммите ЕС в Таллине она пытается разглядеть своих коллег.

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Франк-Вальтер Штайнмайер

    Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

  • Хейко Мас во время визита в Иорданию

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хайко Мас

    Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

  • Вольфганг Шойбле

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Вольфганг Шойбле

    Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

  • Хорст Зеехофер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хорст Зеехофер

    Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

  • Сара Вагенкнехт

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Сара Вагенкнехт

    За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

  • Кристиан Линднер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Кристиан Линднер

    На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

  • Джем Оздемир

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Джем Оздемир

    В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

  • Фрауке Петри

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Фрауке Петри

    По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

  • Александер Гауланд

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Александер Гауланд

    Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

ХСС понес потер в Баварии, канцлер Меркель - в Берлине

Контекст

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

Ключевые фигуры современной немецкой политики - в фотогалерее DW. (29.09.2017)  

Ссылки в интернете

Эфир баварского телевидения с участием Хорста Зеехофера

Аудио- и видеофайлы по теме

ХСС понес потер в Баварии, канцлер Меркель - в Берлине  

Спорное постановление: во всех баварских госучреждениях развесят кресты и распятия  

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель  

Также по теме

Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer

Министр внутренних дел ФРГ отказался уходить в отставку 02.07.2018

Меркель и Зеехофер вечером 2 июля вероятно в последний раз пытаются уладить конфликт по миграционной политике. О развитии событий вокруг этого конфликта – в хронике DW (время мск).

Berlin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Horst Seehofer (CSU)

Зеехофер видит возможность компромисса в споре с Меркель 17.06.2018

"Никто в ХСС не заинтересован в том, чтобы свергать канцлера, раскалывать фракцию ХДС/ХСС или правительственную коалицию", - заявил глава МВД Германии в интервью Bild am Sonntag.

Unions-Fraktionssitzung Angela Merkel Horst Seehofer

Глава МВД проигрывает Меркель в споре о беженцах и готов уйти 02.07.2018

Сначала ультиматум, затем драма, теперь фарс: министр внутренних дел и глава ХСС Хорст Зеехофер вызвал в Германии правительственный кризис и поставил под угрозу блок с ХДС.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ  

Трамп объявил о выходе из договора о РСМД из-за российских нарушений  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно