Звезды спорта и поп-музыки США призывают покончить с расизмом и полицейским насилием

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе звезды Голливуда, известные американские музыканты и спортсмены призвали положить конец полицейскому насилию и расизму. В частности, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, редко высказывающийся на политические темы, поддержал всех, кто призывает избавиться от расизма и насилия в отношении афроамериканцев. "Я глубоко опечален и просто взбешен. Я вижу и чувствую боль, негодование и ярость, которую все испытывают", - заявил 57-летний баскетболист в воскресенье, 31 мая.

По словам Джордана, у него нет ответа на вопросы о том, как разрешить конфликт. Необходимо слушать позицию другой стороны, демонстрировать единство и бороться с бессмысленным насилием, заявил он и призвал продолжить мирные выступления против несправедливости.

Леди Гага назвала Трампа "дураком и расистом"

Леди Гага заявила, что шокирована трагедией в штате Миннесота. На своей странице в Twitter она выступила с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, разжигает расизм в своей стране. "Он находится на наиболее могущественном посту в мире, но не предлагает ничего, кроме невежества и предрассудков", - подчеркнула она, назвав Трампа "дураком и расистом". 34-летняя певица заявила, что пришло время перемен.

В свою очередь 38-летняя Бейонсе обратилась к своим поклонникам с видеопосланием на Instagram и потребовала "справедливости для Джорджа Флойда". "Это должно прекратиться", - написала Мадонна в Instagram, запостив видео с убийством афроамериканца. По ее словам, полицейский "высокомерно и гордо" убил Флойда.

Другие звезды приняли решение лично присоединиться к участникам протестов. В частности, в акции в Миннеаполисе участвовали актеры Джейми Фокс и Ник Кэннон. В Атланте перед демонстрантами выступил рэпер Киллер Майк. В Нью-Йорке на крыше Рокфеллеровского центра прошло транслировавшееся в интернете выступление известного французского диджея Дэвида Гетты, посвятившего Джорджу Флойду одну из композиций. Кроме того, он наложил на техно-музыку цитаты из знаменитой речи американского правозащитника Мартина Лютера Кинга.

Трагедия в Миннеаполисе и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении около 9 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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